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Spor

FATİH KELEŞ'TEN ALTIN MADALYA ANKARA (A.A)

24 Haziran 2011 18:50

-FATİH KELEŞ'TEN ALTIN MADALYA ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - 39. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda mücadele eden Fatih Keleş, İtalyan rakibi Domenico Valentino karşısında 17-17 biten final karşılaşması sonrasında hakem kararıyla (yumruk fazlasıyla) Avrupa Şampiyonu oldu. Fatih Keleş, çok iyi bir performans sergilediği karşılaşmanın ilk raundunu 6-5 önde tamamladı. Müsabakanın 2. raundunda 5'er puan toplayan boksörler, karşılaşmayı ise 17-17 bitirdi.  Altın madalyaya uzanan eldiveni hakem kararı belirledi ve Fatih Keleş, yumruk fazlasıyla birincilik kürsüsüne çıktı.

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