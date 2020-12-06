Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u ilk yarıda bulduğu gollerle geçti: 2-1

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fatih Karagümrük, 2-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

15. dakikada Karagümrük öne geçti. Jimmy'nin soldan açtığı ortada topa arka direkte gelişine sert vuran Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Melnjak'ın soldan ortasında arka direkte Balkovec'in üzerinden kafa vuruşunu yapan Meriah, topu ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Karagümrük tekrar öne geçti. Ndao, sağdan sürerek getirdiği topta Sobiech ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Önünde rakibi olmasına rağmen şutunu çeken Ndao, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından puanını 17'ye yükselten ev sahibi Fatih Karagümrük 5. sıraya yerleşirken, konuk ekip Çaykur Rizespor ise 12 puanla kendisine 12. sırada yer buldu.