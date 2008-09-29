Fatih Erkoç New York'ta konser verdi

Fatih Erkoç, New York'un ünlü konser salonlarından Lincoln Center'da verdiği konserde, 8 kişilik orkestrası ile 6 değişik dilde farklı tarzda şarkılar ve türküler söyledi, ud çaldı.

Fatih Erkoç, izleyenleri coşturduğu gecede 2 saatten fazla bir süre sahnede kaldı. Pek çok müzik enstrümanını çalan Erkoç, babası Hasan Erkoç'un bestelediğini söylediği "Elvada Ey Gençlik" parçasını da udla çaldı ve izleyenlere duygulu anlar yaşattı.Erkoç, Lincoln Center'da konser vermekten dolayı son derece gururlu olduğunu söyledi.Konser gelirinin bir kısmının Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı öğrenildi.