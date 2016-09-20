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Fatih Erkoç kanseri yendi

"Bir sıkıntım yok, 'Lenf Kanserini Nasıl Yendim?' adlı bir kitap yazıyorum"

20 Eylül 2016 18:31

Ünlü sanatçı Fatih Erkoç, kanserle mücadelesini kazandı. Tedavisi devam eden sanatçı, 'Lenf Kanserini Nasıl Yendim' adlı bir kitap yazmaya başladı.

Star'da yer alan habere göre; üçüncü kemoterapinin de başarılı geçtiğini belirten Erkoç, "Sağlığım yerinde. Bir sıkıntım yok. 'Lenf Kanserini Nasıl Yendim?' adlı bir kitap yazıyorum. Kitabın 200 sayfasını devirdim. Kışa doğru çıkacak ve sevenlerime içinde üç şarkılık bir single da hediye edeceğim" dedi.

İşini bırakmadı

Hastalığına rağmen Bodrum'daki sahne programına devam eden Erkoç, kitapla birlikte dağıtılacak single'da yer alacak bir şarkının sözlerini de paylaştı.
Ünlü şarkıcı, hastalığı masaj yaptırırken fark ettiğini belirtmiş ve moralini hiçbir zaman bozmadığını söylemişti.

 

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Fatih Erkoçkanser

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