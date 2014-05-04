Fatih Erbakan'la yarışan Mustafa Kamalak yeniden Saadet Partisi lideri

Milli Görüş’ün kurucusu ve lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın da yarıştığı kongrede mevcut Genel Başkan Mustafa Kamalak yeniden başkanlığa seçildi. Oylamada Kamalak 656, Erbakan 212 oy aldı.

Kongrede, Mustafa Kamalak'ı destekleyen delegeler ile Fatih Erbakan'ı destekleyen delegeler arasında gerginlikler yaşandı.

Saadet Partisi 5. Olağan Kongresi'nde, Mustafa Kamalak yeniden genel başkan seçildi.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kongrede bin 10 delegeden 874'ü oy kullandı, oyların 868'i geçerli sayıldı. Seçim sonuçlarına göre 656 oyunu alan Kamalak, yeniden genel başkanlığa seçildi. Diğer aday Fatih Erbakan ise 212 oy aldı.

Kamalak'ın listesinden Genel İdare Kurulu'na (GİK) seçilen isimler şöyle:

"Abdullah Sevim, Ahmet Kul, Ahmet Münir Erkal, Ali İhsan Gündoğdu, Atik Ağdağ, Bayram Sakartepe, Bekir Demirkaya, Bekir Kılıç, Bilal Hazırbulan, Birol Aydın, Cafer Şatır, Celal Asiltürk, Duran Soyuğur, Dursun Ali Düzenli, Ekrem Şama, Erkan Temiz, Faik Çalık, Fatih Aydın, Fesih Bingöl, Fesih Bozan, Fethi Görür, Fethullah Erbaş, Galip Akın, Hasan Bitmez, Hasan Bayram Var, Hasan Oğul, Haşim Özçelik, Hüseyin Hacıabdullahoğlu, Hüseyin Oruç, İlyas Tongüç, İsmail Hakkı Akkiraz, İsmet Aksoy, İsrafil Bayrakçı, Latif Öztek, Levent Cengiz, Lütfi Yalman, Lütfi Kibiroğlu, Mehmet Karaman, Mehmet Kasapbaşı, Mehmet Şen, Mesut Doğan, Muhammet Polat, Muhittin Hamdi Yıldırım, Muhyittin Aytunç, Murat Çolak, Mustafa Balta, Mustafa İriş, Mustafa Kaya, Mustafa Kurdaş, Mustafa Özkafa, Mustafa Yılmaz, Muzaffer Baydar, Necmettin Çalışkan, Nergül Aksu, Nuri Başer, Oya Akgönenç, Salih Turhan, Samet Sami Temel, Selim Sait Terzioğlu, Selman Esmerer, Sezai İncesu, Sinan Ejderoğlu, Süleyman Erim, Süleyman Arif Emre, Şahin Kalça, Şerafettin Kılıç, Şevket Kazan, Tacettin Çetinkaya, Temel Karamollaoğlu, Temel Akdağoğlu, Yakup Budak, Yasin Hatipoğlu, Yaşar Canbay, Yusuf Yiğitalp, Ziyattin Tokar."

Yüksek İstişare Kurulu'na (YİK) seçilen isimler de şöyle:

"Abdullah Arslan, Ali Vural, Hasan Hüseyin Öz, Mehmet Bingöl, Mustafa Kemal Çelik, Mustafa Geçer, Nizamettin Aydın, Osman Seçilmiş, Süleyman Canan, Süleyman Çalışkan, Veysel Candan."

Kongrede gerginlik

Kongrede, Necmettin Erbakan'ın "Milli Görüş"ü anlattığı video gösterimi yapıldı.

Genel Başkan Mustafa Kamalak, kongre salonuna girişinde, partililerin yoğun ilgisi ve "Başbakan Kamalak" sloganlarıyla karşılandı.

Erbakan'ı destekleyenler ise "Teşkilat yanıyor, Fatih'ini arıyor", "Mücahit Erbakan" sloganları attı.

Kamalak'ın açılış konuşmasının ardından, faaliyet ve hesap raporlarının okunmasına bir grup, "Fatih kürsüye" ve Asiltürk'e yönelik "Oğuzhan istifa" sloganı atarak tepki gösterdi.

Buna bazı delegeler, "Mücahit Asiltürk" sloganları atarak karşılık verdi.

Kongreye katılan izleyiciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Bazı izleyicilerin kavga ettikleri, birbirlerine pet şişe attıkları görüldü. Kavgalar, parti görevlileri tarafından ayrıldı.

Salonda rahatsızlanan bazı izleyicilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Kongreyi, AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Abbas Bozyel, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naci Beştepe ile bazı milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli de izledi.