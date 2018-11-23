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Fatih Erbakan yeni parti kurdu

Partinin adı, Yeniden Refah Partisi oldu

23 Kasım 2018 17:28

 Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi" adıyla bir parti kurduklarını açıkladı.

Erbakan, partisinin kuruluşunu sosyal medyada "Partimizin kuruluş dilekçesini Kurucular Kurulu Üyemiz Şehzade Abdulhamit Kayıhan Osmanoğlu ile birlikte imzaladık. Allah hayırlı eylesin" ifadesiyle duyurdu.

Erbakan ayrıca, kira ödemedikleri için haciz işlemi başlattıkları Saadet Partisi genel merkez binasını kendilerinin kullanacağını söyledi.

​39 yaşındaki Erbakan, 2013'den beri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı'nın Genel Başkanlığı'nı yürütüyor.

 

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