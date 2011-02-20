-FATİH ERBAKAN KIZILCAHAMAM KAMPINA KATILDI ANKARA (A.A) - 20.02.2011 - Saadet Partisi Genel Merkezi ile Ankara İl Başkanlığı yöneticileri, Kızılcahamam'da düzenlenen toplantıda genel seçimlere yönelik çalışmaları değerlendirdi. Başak Otel'de düzenlenen toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Fatih Erbakan ve Ankara İl Başkanı Hüseyin Hacıabdullahoğlu'nun yanı sıra 400'e yakın teşkilat mensubu katıldı. Toplantıda konuşan Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Hüseyin Hacıabdullahoğlu, Haziran ayında yapılacak olan genel seçimlerin önemine dikkat çekerek, ''Bu seçimler çok önemli. Bütün seçimler önemli olmakla beraber hem dünyadaki gelişmeler, hemde Türkiye'deki sosyal, siyasal ve ekonomik çöküntü, bu seçimin önemini daha çok artırıyor. İktidarın yapabileceği hiçbir şey kalmamıştır. Muhalefetin ise hiçbir alternatifi yoktur. Tek çözümün Saadet Partisi olduğuna inanıyoruz'' dedi. Türkiye'de her kesimin ilke ve ideallerinin yok olduğunu ve hiçbir kesimin kırmızı çizgilerinin kalmadığını savunan Hacıabdullahoğlu, ''Böyle toplumları sosyologlar 'ölü toplum' diye tarif ediyor. Bir toplumda en son idealler ölür. Ancak 40 yıldır ilke ideallerinden taviz vermeyen tek parti Saadet Partisi'dir'' diye konuştu. Toplantıda seçimler öncesi yürütülecek çalışmalar ele alınarak, teşkilatlara yönelik tavsiyelerde bulunuldu.