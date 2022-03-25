Fatih Erbakan: İktidara geldiğimizde ‘rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişine asacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız” dedi.

Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiği Iğdır’da bugün sandık baş müşahitleri ile bir araya geldi.

Esnafı da ziyaret eden Erbakan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında“Yerli imtiyazlılara milyarların aktarıldığı yetmedi, bir de Lübnanlı imtiyazlılara kaynak aktarma dönemi başladı. Ülkede millet mazot zammı ile boğuşurken, ‘elektrik faturamı nasıl öderim’ diye düşünürken, esnaf siftah edemiyorken, vatandaş taneyle salatalık, kaşıkla salça alıyorken milletin 8 milyar dolarını göz göre göre Lübnanlı imtiyazlılara aktardılar." ifadelerini kullandı.

Yeni Seçim Kanunu'nu da eleştiren Erbakan sözlerine şu şekilde devam etti:

"İktidar artık uzatmaları oynamaktadır"

"Yeni seçim sistemi düzenlemesi, az oy alan partilerin ittifakta olsalar bile milletvekili çıkaramamalarını sağlamak, seçim kurulu başkanlarını AK Partililerden belirlemek, daha az oyla Cumhur İttifakı’nın daha çok milletvekili çıkarmasını sağlamak, Cumhurbaşkanı’na propaganda avantajı sağlamak için yapıldı. Ancak tarihimizin en ağır ekonomik krizi karşısında yıllık yüzde 124’lük enflasyon, fahiş elektrik ve doğal gaz faturaları, bu akaryakıt fiyatları ile ne kadar kendilerine avantaj sağlamak isterlerse istesinler iktidarlarını devam ettirmeleri mümkün değildir. İktidar artık uzatmaları oynamaktadır. Bu ağır ekonomik tablo ile toplumun yüzde 45’i aç, yüzde 90’ı yoksul iken ve her geçen gün alım gücü düşer iken artık bu millete verecekleri bir şey kalmamıştır."

"İktidarımızda birden fazla maaş alan bir tane bile bürokrat kalmayacak"

"İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız. ‘Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsaydı onun cezasını kendi ellerimle verirdim’ diyen Peygamber Efendimizin hassasiyeti bütün devlet kurumlarında hâkim kılacağız. Rüşvetten, talandan, yolsuzluktan ve israftan ateşten kaçar gibi kaçacağız ve bizim iktidarımızda birden fazla maaş alan bir tane bile bürokrat kalmayacak. Kamuda işe alımlarda bugün olduğu gibi akrabalık, yandaşlık, hemşerilik değil ehliyet, liyakat geçerli olacak. İşin ehline verilmesi bizim inancımızın, Milli Görüş’ün bir gereğidir. Devletin millete hizmet için var olduğu ve ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibiyle gardiyan devlet anlayışını; vatandaşını coplayan, kolunu bacağını kıran bir devlet anlayışı yerine, vatandaşının vergi ile zamla suyunu çıkaran bir anlayış yerine garson devlet, yani vatandaşına hizmet eden bir devlet anlayışını hâkim kılacağız.” (ANKA)