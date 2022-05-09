Fatih Erbakan'dan Mansur Yavaş açıklaması: Cumhurbaşkanı adayı olmalı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini söyledi.

Tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nde Pınar Işık Ardor'un gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Erbakan, adaylık konusunda Mansur Yavaş'ı işaret etti.

Erbakan, Millet İttifakı'nın adayının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmasını gerektiğini söyledi. Erbakan, seçimin ikinci tura kalması halinde şartlarını ortaya koymak kaydıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini bir kez daha yineledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve TEK Parti lideri Ahmet Özal da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olması durumunda destekleyeceklerini söylemişti.

İmamoğlu'nun tartışılan fotoğrafıyla ilgili soruya cevap veren Fatih Erbakan, ''Ekrem İmamoğlu, biraz da tabi aslında İstanbul'u yönetsin ve İstanbul'da güzel sonuçlar ortaya koysun diye seçildi. Şimdi daha İstanbul bitmeden doğrudan doğruya Türkiye'yi yönetmeye talip olması da yadırganıyor, tepki çekiyor olabilir.'' ifadelerini kullandı.