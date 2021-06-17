Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Biden eleştirisi: Türkiye açısından hiçbir kazanım elde edilemedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye ilişkin, “Türkiye açısından hiçbir kazanım elde edilemedi. Tek konu olan Afganistan'da Amerikan askerleri ayrıldıktan sonra Mehmetçiğin bölgede kalması, askerlerimizi muhtemel Taliban saldırıları ile karşı karşıya bırakacak” dedi.

Erbakan, NATO zirvesinde gerçekleşen Erdoğan ve Biden görüşmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede tarafların mutabık kaldığı tek hususun Afganistan konusu olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye açısından hiçbir kazanım elde edilemedi. ABD askerleri Eylül ayına kadar Afganistan’dan tamamen çekilecek; çekildikten sonra Türkiye gönüllü bir şekilde ABD askerlerinin bıraktığı yerleri, özellikle de Kabil Havaalanı’nı koruma görevi yapacak. Tek konu olan Afganistan'da Amerikan askerleri ayrıldıktan sonra Mehmetçiğin bölgede kalması, askerlerimizi muhtemel Taliban saldırıları ile karşı karşıya bırakacak. Türkiye’nin böyle riskli bir göreve talip olduğunu daha Brüksel’deki zirveden önce Milli Savunma Bakanı açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden ile görüşmesinde Afganistan konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı ve o da Milli Savunma Bakanı gibi bu görev karşılığında ABD’nin sağlayacağı siyasi, mali ve lojistik desteğin önemini vurguladı. Hem Milli Savunma Bakanı Akar’ın hem de Cumhurbaşkanı’nın ABD’nin mali ve siyasi desteğine vurgu yapması, bizlere George Soros’un, ‘Türkiye’nin en iyi ihraç ürünü askeridir’ sözünü hatırlatmaktadır. Yine bu olay bize, 70 sene önce yaşadığımız Kore macerasını, Kore’de ABD’ye destek olmak ve NATO’ya kabul edilmek adına kaybettiğimiz 720 Mehmetçiğimizi hatırlatmaktadır”

"Asla kabul edemeyiz"

"Hele bir de Taliban’ın yaptığı açıklama dikkate alındığında durumun vahameti daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır’ diyen Erbakan, şunları kaydetti:

“Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Taliban tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ‘Eğer Afganistan’dan çıkmazlarsa, işgalci NATO’nun bir parçası olan Türk askerlerini de düşman olarak görürüz, hedef alırız’ denildi. ABD askerleri çekildikten sonra Mehmetçiği hala daha orada nöbetçi olarak bırakmak, muhtemel Taliban saldırılarıyla askerimizi baş başa bırakmak manasını taşır. Bizim Mehmetçiğimizin Batı’nın, ABD’nin bekçiliğini yapmasını, tabir caizse Amerikan ordusunun arkasını toplamasını asla kabul edemeyiz. 10 senedir uğraştığı halde bölgede kontrolü sağlayamayan Amerikan askerleri oradan çıkıp kendini kurtarırken, biz Mehmetçiğimizi onların yerine ateşe atamayız. Burada merhum Erbakan hocamızın meşhur ve ibretlik sözünü hatırlamamız gerekir; ‘Bir damla Mehmetçik kanını bütün ABD bütçesine değişmeyiz’. Burada Türkiye’ye düşen, tarihten gelen misyonu ve Afgan halkının gönlündeki müstesna yeri dolayısıyla, İstanbul’da bir ‘Barış Zirvesi’ organize ederek, Afganistan’daki bütün tarafları bir araya toplaması ve kalıcı barış ve istikrar için diplomatik yolla çözüm ortaya koymasıdır.”