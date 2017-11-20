Fatih Erbakan: Atatürk yerli ve milli bir liderdir

Necmettin Erbakan'ın oğlu Farih Erbakan, dış güçlerin Türkiye'yi borç paraya esir etme planının hıla sürdüğünü söyleyerek, mali durumu Osmanlı'nın çöküş dönemine benzetti. Babasının, "Atatürk yaşasaydı milli görüşçü olurdu" sözlerini ilgi çekmek için söylemediğini ifade ederek, "Atatürk cumhuriyetin ilanıyla birlikte dışa bağlı olmadan, tam bağımsız bir ülke, millet olmamız için adımlar atmıştır. Yerli ve milli düşünceye sahip bir liderdir" dedi.

Varlık Fonu'nu “İflastan önce son durak” olarak nitelendiren Fatih Erbakan, " 180 milyar dolarlık hizmet yapıp, milletin cebinden 656 milyar doları aldılar" ifadesini kullandı. Fatih Erbakan'ın açıklaması şöyle:

"Vakfımız 4 yılda 71 il ve 480 ilçede teşkilatlandı. Erbakan hocamızın zihniyetini, açılarıyla oynamadan, istikametini değiştirmeden, orijinal şekliyle yeni nesile aktarmak için çalışıyoruz. Partileşmek için zamanlamayı iyi ayarlamak gerekiyor. 2019 seçimlerine yetişecek takvim de olabilir, 2023 seçimi de olabilir. Bunu biraz gelişmeler ve şartlar belirleyecek. Milli Görüş'ün temel taşları, İsmail Müftüoğlu, Arif Ersoy, Mehmet Bozgeyik, Ahmet Tekdal başta olmak üzere çok sayıda kişilerle bu istişareleri yürütüyoruz.

"Atatürk Milli lider"

(10 Kasım'da Atatürk sevgisinin arttığı bir süreç yaşandı. iktidardan gelen açıklamaları samimi buluyor musunuz?) Allah bilir. Erbakan hocamız “Atatürk yaşasaydı, milli görüşçü olurdu” sözünü ilgi çekmek için söylemedi. Neden? Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte dışa bağlı olmadan, tam bağımsız bir ülke, millet olmamız için adımlar atmıştır. En önemlisi sanayi hamlesidir. Yerli ve milli düşünceye sahip bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Atatürk'ün ağır sanayi hamlesini Erbakan da 70'li yıllarda uygulamıştır. Milli görüş hareketi de tam bağımsız Türkiye istemektedir.

IMF'ye ödenen borç

Ekonomik olarak sıkıntılı noktadayız. Milletin inancı ile ilgili önemli adımlar atıldı. Pek çok haksız yasak, uygulama bu iktidar döneminde ortadan kaldırıldı. Bunlar yeterli değil. IMF'ye borcumuzu sıfırladık diyorlar. Bizim sadece IMF'ye borcumuz yok ki! Devletin dış borcunu 65 milyar dolar artırdınız, kamunun iç borcunu 400 milyar lira artırdınız. Ne demek? 23 milyar ödeme yapıp, 175 milyar dolar borç yapmışsın. Bunun neresi başarı.

Borç 67 kat arttı

Daha vahimi bu iktidar döneminde vatandaşların bankalara olan borcu… 2002'de 6.6 milyar lira iken, 2017'de 440 milyar liraya geldi. 67 misli artmış. Fakat asgari ücret ve memur maaşları reel baktığınızda en fazla 2 misli artmış. Devlet ve millet olarak toplamda borç yükü 1 trilyon doların üzerine çıkmış. Dış güçlerin bizi borca esir etme planı bütün hızıyla yürüyor. Dışarıdan borç bulmak için Varlık Fonu'nu devreye sokmuşlar. Erbakan hocamızın ifadesiyle ‘babadan, deden kalma antika eşyalarımızı borca karşı ipotek verme' dönemidir. Eskiden devletin garantisi yetiyordu, şimdi Hazine'nin garantisi de yetmiyor. Bana somut elle tutulacak, ipotek edilecek mal getirin deniyor. Türk Petrollerini, Eti Madeni, THY'yi, Çay-kur'u garanti gösterip borç alıyorlar.

"Osmanlı'nın çöküş yılları gibi"

Borcu ödeyemezsek bu varlıklar gidecek. O zaman Allah göstermesin ne olacak? Diyecekler ki; “Borcu ödeyecek haliniz kalmadı toprak verin!” İşte Osmanlı'nın çöküşünde bunlar yaşandı. Kapitülasyonlar, Duyun-u Umumiye… “Efendim kağıt üzerinde borç 1 trilyonu geçsin, borç yiğidin kamçısıdır, 50 senedir her zaman borç olmuştur.” İyi de bu borç kağıt üzerinde durduğu gibi durmuyor ki! Sene de 20 milyar dolar devlet bütçesinden faiz ödüyorsun. Gebze'de yapılan köprünün maliyeti 1.2 milyar dolar. 15 senede bir Gebze köprüsü yapacağına, senede 15 köprü yaparsın. Ankara-Konya hızlı tren maliyeti 450 milyon dolar. Sene de 40 hızlı tren projesi yapardın bu faize giden parayla.

"Giderken cebimizden 656 milyar dolar aldılar"

İktidara geldiklerinden beri 436 milyar dolar faiz ödemişler. Nerdeyse T.C.'yi baştan sıfırdan kurarsınız. 15 yılda faize 436 milyar dolar verdin. Tübitak'a ayrılan bütçenin 36 misli, karayollarına ayrılan bütçenin 5 misli. “Yol yaptım, havalimanı yaptım, hızlı tren, Marmaray, köprüler yaptım.” Hepsi ne tutuyor; 180 milyar dolar. Millete ne kadara mal oldunuz? 436 milyar dolar faiz ödedin, 175 milyar dolar iç-dış borcu artırdın, 50 milyar dolar devletin malını sattın. Tüpraş, Petkim, Türk-Telekom… 656 milyar dolar yapıyor. Diyor ki; “Cebine 180 milyar dolar koymadım mı, gözüne dizine dursun…” Giderken arka cebimden 656 milyar dolar aldın. Ne anladım bu işten?

"İflas öncesi son durak"

Önümüzdeki sene ağustos sonuna kadar ödenmesi gereken dış borç miktarı 173.5 milyar dolar. Devlet ve özel sektör beraber. Bu gidişatla bu ödemeyi çevirmesi mümkün değil. Muhtemel yeniden borç alacak. ‘İhracat rekor kırıyor' deniyor. Peki ithalat ne durumda. Dış ticaret açığı yıllık 70 milyar dolar seviyesinde. Bizim 100 liralık mal ihracat etmek için 82 liralık ithalat yapmamız gerekiyor. Varlık Fonu, iflastan önceki son durak. Varlık Fonu'nu ipotek ettirip, borçlanıyorsun. Bu borcu ödeyemeyip, yeniden borç alacağım dediğin zaman ipotek ettirecek varlığın kalmayacak. Allah göstermesin, iflas noktasına gelinecek.