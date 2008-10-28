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Yaşam

Fatih Ekspresi raydan çıktı

İstanbul Haydarpaşa İstasyonu'ndan Ankara yönüne giden Fatih Ekspresi Malıköy-Esenkent arasında bu sabah raydan çıktı, yol kapandı

28 Ekim 2008 02:00

İstanbul Haydarpaşa İstasyonu'ndan Ankara yönüne giden Fatih Ekspresi'nin Malıköy-Esenkent arasında bu sabah raydan çıkması sonucu kapanan tren yolunun, 2-3 saat içerisinde trafiğe açılacağı bildirildi.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Fatih Ekspresi'nin, bir arıza nedeniyle bugün saat 07.l5'te raydan çıktığı belirtildi.
 
Yolcuların otobüslerle Ankara'ya ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, yolu trafiğe açma çalışmalarının sürdürüldüğü ve yaklaşık 2-3 saat içerisinde hattın tekrar trafiğe açılacağı kaydedildi. Kazada, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

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