Fatih Çekirge, o fotoğrafı yazdı: Nefretle eleştiriyi karıştırmayalım

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Rusya'da enerji eğitimi alan öğrencilerin mezuniyet törenine katıldığı gün çekilen bir fotoğrafı bugünkü köşesine taşıdı. Albayrak'ın, "Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları" sözünden etkilendiğini ifade eden Çekirge, "Mesele yalnızca Rusya’nın Türkiye’ye nükleer enerji santralı kurması değildir. Mesele, aynı zamanda bir büyük enerji devriminin en genç adımlarının atılmasıdır" dedi.

Çekirge, "Hangi siyasi görüşte olursak olalım, hangi inanca bağlı olursak olalım, nefretle eleştiriyi karıştırmadan, öfkeyle farklı olmayı çarpıştırmadan, bağırıp çağırmadan, abartmadan ve çalışarak., öğrenerek Doğu Akdeniz’de yüzlerce metre derinlerde enerji arıyoruz ya, bizim asıl enerjimiz işte bu fotoğraftadır arkadaşlar" diye yazdı.

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