Fatih Çekirge: Binali Yıldırım'ın tanıtım filminden çıkardığım iki önemli detay…

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için hazırlanan tanıtım filmini değerlendirdi.

Tanıtım filminden çıkardığı iki önemli detay olduğunu belirten Çekirge, Yıldırım’ın bakanlığı ve başbakanlığı dönemlerinde de iletişime geçtiği insanları gülümseten bir yapısı olduğunu hatırlatarak, “İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığı açıklanırken beni en çok işte bu hatıraları canlandıran bölüm etkiledi” dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yıldırım arasına fitne atılamaz; atanlar açıkta kalır"

Filmden çıkardığı bir diğer önemli detayın da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yıldırım’ın ‘arasının bozulduğu’ iddialarına dair olduğunu kaydeden Çekirge, şöyle devam etti:

“Günlerdir yazıldı. Yok araları bozuldu. Yok Cumhurbaşkanı ile aralarında anlaşmazlık var. Yok kriz var...

Arjantin’den de yazdım.

Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım arasına fitne atılamaz. Atanlar açıkta kalır... İşte Binali Bey’in adaylık konuşmasının her satırında Cumhurbaşkanı’na saygıyla hitap etmesinin adı budur..."

*Fatih Çekirge'nin köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.