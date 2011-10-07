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Fatih Camisi'nde hazırlıklar yapılıyor İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2011 21:38

-Fatih Camisi'nde hazırlıklar yapılıyor İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'ın yarın cenaze namazının kılınacağı Fatih Camisi'nde hazırlıklar yapılıyor. Fatih Camisi'nin avlusunda temizlik yapılırken, emniyet güçleri de barikatlar kurarak, güvenlik önlemleri aldı. Caminin çevresinde sürdürülen yol çalışmaları kapsamında avlu girişine taşlar döşendi.  Bu arada, bazı televizyon kanallarının canlı yayın araçlarının cenaze töreni için ön hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü cami avlusunda, ışıklandırma çalışmaları da yapıldı.

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