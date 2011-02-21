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Fatih Belediyesi 22 dükkanı yıktı

Dükkan sahipleri ise yıkımın yasalara aykırı olduğunu söyledi.

21 Şubat 2011 02:00

T24- Fatih Belediyesi, Beyazıt Meydanı'ndaki 22 dükkanı yıktı. Dükkan sahipleri ise yıkımın yasalara aykırı olduğunu söyledi.

Anıtlar Yüksek Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Beyazıt Meydanı'nda bulunan 22 dükkan, bu sabah yıkıldı.

Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun yıkım kararını uygulamak için saat 06.00 sıralarında Kapalıçarşı Beyazıt kapısının sırasında bulunan dükkanların önünde toplandı. Geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, dükkan sahiplerinin içeriye girmelerine izin vermedi.

Zabıta ekipleri, dükkanlardaki malzemeleri kamyonlara yükledi ve ardından iş makinaları ile yıkımı başlattı.

Dükkanları yıkılan esnaf ise ruhsat sahibi olduklarını ve yıkımın kanunsuz şekilde yapıldığını söyledi.

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