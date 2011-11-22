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Fatih Altaylı'dan Ekşi Sözlük'e destek

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, mahkemelik olduğu Ekşi Sözlük'e destek çıktı.

22 Kasım 2011 02:00

T24 - Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, mahkemelik olduğu Ekşi Sözlük'e destek çıktı.

"Ekşimiş ruhların buluşma yeri" başlıklı yazısı yüzünden toplam 9 bin 500 lira tazminat ödemeye mahkum edilen Habertürk gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı, Taraf muhabiri Mehmet Baransu'nun twitter üzerinden organize ettiği 'Ekşi Sözlük Kapatılsın' kampanyasını eleştirdi.


İşte Altaylı'nın yazısı:

"Sevgili Mehmet kardeşim.
Bu yaptığın hiç doğru bir iş değil.
Ekşi Sözlük iyisiyle kötüsüyle bir yayın.
Bana ve sana göre kötü yönleri daha fazla olabilir.
İçinde birtakım garip fikirli, kompleksli ve hatta kötü niyetli kişileri de barındırıyor olabilir.

Ama bununla mücadele etmenin yolu "Kapatılsın" demek değildir.
Bizim hoşumuza gitmeyen, yazdıklarını ve kendimiz hakkında yazdıklarını beğenmediğimiz her yayın organının kapatılmasını isteyemeyiz.
Böyle yaparsak yarın öbür gün birileri de "Taraf kapatılsın" veya "Habertürk kapatılsın" deme hakkına sahip olurlar.
Gazeteciye yakışan, bunlarla yargı yoluyla mücadele etmektir.
Ekşi Sözlük'te veya başka bir yayında bizim veya başkaları hakkında yalan veya hakaret dolu yazılar yayınlanıyorsa yargıya gideriz. Hakkımızı ararız.
Ama "Kapatın bunu" diyemeyiz.
Dersek mesleğimize ihanet etmiş oluruz."



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