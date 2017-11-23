Fatih Altaylı'dan Çevre Bakanı'nı durduran güvenlik görevlisine: Bravo!

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Kayserispor maçı sonrasında soyunma odasına girmek isteyen Çevre ve Şehir Bakanı Mehmet Özhaseki'ye "Akreditasyon kartınız yok. Stadın bu bölümüne giremezsiniz” diyerek uyarıda bulunan güvenlik görevlisine "Bravo" diyerek tebrik etti.

Altaylı'nın Habertürk'te Çevre Bakanı ile güvenlik görevlisi arasında geçen olayı anlattığı yazısından (23 Kasım 2017) ilgili bölüm şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, uzun yıllar belediye başkanlığını yaptığı Kayseri’de, Kayserispor’un galibiyeti sonrasında takımı tebrik etmek üzere soyunma odasına inmek ister.

Bir güvenlik görevlisi, “Akreditasyon kartınız yok. Stadın bu bölümüne giremezsiniz” diye durdurur.

“Beyefendi bakan” falan derler ama güvenlik dinlemez.

Daha sonra Kayserispor yöneticileri araya girer ve güvenlik görevlisi “Sadece bakan bey” diyerek Özhaseki’yi geçirir ancak korumalara falan izin vermez.

Özhaseki girer, futbolcuları kutlar ve çıkarken de güvenlik görevlisinden,“Kusura bakmayın, böyle bir kart gerektiğini bilmiyordum. Sizi de zora soktum” diyerek özür diler.

Her ikisine de alkış.

Ama yine de merak ettim ve “Bu güvenlik görevlisinin başına bir şey geldi mi?” diye sordurdum.

Gelmemiş.

Hâlâ görevinin başındaymış.

Olması gereken bir durum ama Türkiye’de olduğu için Özhaseki’ye bir alkış daha.