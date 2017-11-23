T24 LogoT24 Logo
Medya

Fatih Altaylı'dan Çevre Bakanı'nı durduran güvenlik görevlisine: Bravo!

"Bir bravo güvenliğe bir bravo Özhaseki’ye"

23 Kasım 2017 11:25

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Kayserispor maçı sonrasında soyunma odasına girmek isteyen Çevre ve Şehir Bakanı Mehmet Özhaseki'ye "Akreditasyon kartınız yok. Stadın bu bölümüne giremezsiniz” diyerek uyarıda bulunan güvenlik görevlisine "Bravo" diyerek tebrik etti.

Altaylı'nın Habertürk'te Çevre Bakanı ile güvenlik görevlisi arasında geçen olayı anlattığı yazısından (23 Kasım 2017) ilgili bölüm şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, uzun yıllar belediye başkanlığını yaptığı Kayseri’de, Kayserispor’un galibiyeti sonrasında takımı tebrik etmek üzere soyunma odasına inmek ister.

Bir güvenlik görevlisi, “Akreditasyon kartınız yok. Stadın bu bölümüne giremezsiniz” diye durdurur.

“Beyefendi bakan” falan derler ama güvenlik dinlemez.

Daha sonra Kayserispor yöneticileri araya girer ve güvenlik görevlisi “Sadece bakan bey” diyerek Özhaseki’yi geçirir ancak korumalara falan izin vermez.

Özhaseki girer, futbolcuları kutlar ve çıkarken de güvenlik görevlisinden,“Kusura bakmayın, böyle bir kart gerektiğini bilmiyordum. Sizi de zora soktum” diyerek özür diler.

Her ikisine de alkış.

Ama yine de merak ettim ve “Bu güvenlik görevlisinin başına bir şey geldi mi?” diye sordurdum.

Gelmemiş.

Hâlâ görevinin başındaymış.

Olması gereken bir durum ama Türkiye’de olduğu için Özhaseki’ye bir alkış daha.

ETİKETLER

Çevre BakanıFatih Altaylı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24