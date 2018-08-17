Fatih Altaylı'dan çekiçle fayans kıran valiye: Yapılması gereken...

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, altında boşluk fark ettiği fayansları eline çekiç alarak kıran Siirt Valisi'ne tepki gösterdi. Altaylı, "Yapılması gereken elde çekiçle fayans kırmak değildir. Durumu hemen bir tutanakla belgelemek ya da bir bilirkişi ile tespit yaptırmaktır" dedi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, kentteki kamu kurum ve kuruşlarında dün sabah saatlerinde denetlemelerde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün yeni binasında fayansların altında boşluk fark eden Atik, çekiçle kırdığı fayansların düzgün döşenmesini istedi.

Altaylı valinin bu uygulamasına tepki gösterdiği bugünkü (17 Ağustos 2018) yazısında şunları kaydetti:

Siirt valisi denetleme yapmış kentte.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasına da gitmiş ve burada yerlerdeki fayansların iyi döşenmediğini görünce kızmış.

Eline bir çekiç alarak bunları kırmış ve “Yeniden yapın. Bir daha ziyarete geldiğim zaman düzgün görmek istiyorum” demiş.

Hoş bir uygulama ve görevine aşık bir vali izlenimi doğursa da bu işler böyle olmamalı.

Yapılması gereken elde çekiçle fayans kırmak değildir.

Durumu hemen bir tutanakla belgelemek ya da bir bilirkişi ile tespit yaptırmaktır.

Sonra da bu binanın yapımını üstlenen müteahitten ve devlet adına bunu kontrol görevini üstlenen kamu görevlilerden hesap sormak, gerekiyorsa bu kişiler aleyhine yargı yoluna başvurmaktır.

Karoları kırmak pratik bir çözüm olabilir ama hukuki bir çözüm değildir.

İşini kötü yapanın ders alacağı bir yöntem olamaz.