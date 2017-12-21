Fatih Altaylı: Zarrab davasında herkes paçasını sıyıracak, olaydaki tek 'namuslu' kişi mahkûm olacak!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, BM'nin İran'a uyguladığı ambargosu ve ABD'nin yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Miami'de tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab davasında "herkes paçasını sıyırırken, sadece ve sadece olaydaki tek 'namuslu' kişi mahkûm olacak" iddiasında bulundu.

Altaylı'nın "Duygun Başkan göreve" başlığıyla (21 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Reza Zarrab davasından Hakan Atilla davasına dönüştürülen ve adalet duygusunu ayaklar altında süründüren bir hâl alan meşhur davayı izlerken acıdığım tek kişi var:

Hakan Atilla.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı.

Hani Zarrab’ı ve Zarrab’a sağlanan avantajları savunurken, “Ülkeye döviz kazandırılıyordu. Cari açık kapatılıyordu. Komşumuzla ticaret yapmayacak mıydık” diyenler var ya!

Görünen o ki, Zarrab’la olan ilişkisinde meseleye gerçekten bu gözle bakan tek kişi Hakan Atilla olmuş. Bakanlarından bankanın genel müdürüne kadar herkes “Vatan millet Sakarya” için yapıldığını öne sürdükleri bu işlemler sırasında milyonlarca dolar rüşveti cebe atmışlar.

Yani kendi iddialarına göre, vatan için bile rüşvetsiz bir iş yapmamışlar.

Çikolata paketlerinde, ayakkabı kutularında milyonlarca dolar gitmiş gelmiş.

Bazı bakanlara verilen rüşvet ise öyle ayakkabı kutusu falan değil, ayakkabıcı dükkânına sığmayacak kadar büyük olmuş.

Bu işlerden tek kuruş avanta istemeyen, tek kuruş rüşvet talep etmeyen ve almayan, bu konuda bir imada bile bulunmayan tek “namuslu” ise Hakan Atilla olmuş.

En azından ifadelere göre durum bu.

Ve bu davada herkes paçasını sıyırırken, sadece ve sadece olaydaki tek“namuslu” kişi mahkûm olacak.

Yazık!