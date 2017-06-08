Fatih Altaylı: Yemezler arkadaşlar, FETÖ ile mücadele eden falan yok!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak “Yemezler arkadaşlar yemezler. FETÖ ile mücadele eden falan yok. 'Miş gibi' yapan ise çok" görüşünü dile getirdi.

Dün (7 Haziran 2017) yayımlanan yazısında "Halen görevde olan 12 vali, ByLock kullanıyor", "Bir büyükşehrin valisi, ByLock’tan tam tamına 1800 kere mesajlaşmış" ifadelerini kullandığını hatırlatan Altaylı, "Yine çıt yok. Sonra Cumhurbaşkanı’na, 'FETÖ ile süper mücadele ediyoruz efendim' diyor herkes" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "Demek ‘Yeri burası’ Caner Bey" başlığıyla yayımlanan (8 Haziran 2017) yazısı şöyle:

'Miş' gibi mücadele

Türkiye çok garip bir ülke oldu.

Vurdumduymaz bir ülke.

Ne olursa olsun normal, ne olursa olsun sıradan.

Balatayı sıyırmışız gibi bir hal var.

Dün şöyle bir yazı yazıyorum.

“Halen görevde olan 12 vali, ByLock kullanıyor” diyorum.

İçişleri Bakanlığı’ndan “çıt” yok.

“Bir büyükşehrin valisi, ByLock’tan tam tamına 1800 kere mesajlaşmış” diye yazıyorum. Aktif değil, çok aktif kullanıcı.

Yine çıt yok.

“Bunların belgesi, bilgisi savcılarda ve savcılar bunu saklamıyor, üzerini örtmüyor” diyorum.

Adalet Bakanlığı’ndan da “çıt” yok.

Sonra Cumhurbaşkanı’na, “FETÖ ile süper mücadele ediyoruz efendim” diyor herkes.

Yemezler arkadaşlar yemezler.

FETÖ ile mücadele eden falan yok.

“Miş gibi” yapan ise çok.

Altaylı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayın