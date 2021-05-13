Fatih Altaylı: Ulan bu ABD giderek bize benziyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, ABD'de 124 emekli general ve amiralin Joe Biden'ın Donald Trump'ı yendiği seçimlerin adil olmadığını ifade eden bir açık mektup kaleme almasına ilişkin olarak, "Bu metnin yanında bizim Amirallerin mektubu, 'aşk mektubu' gibi kalır" dedi.

Altaylı, yazısının "Ulan bu ABD giderek bize benziyor" başlıklı bölümünde, bildiri için "Biden’a bayağı bir akıl veriyor, bayağı bir bindiriyorlar" dedi.

Yazısında bildirinin içeriğine de yer veren Altaylı, "Başkan Biden’i hedef alan, yetersizlikle itham eden ve ülkenin tüm iç ve dış politikası ile ilgili talepler dile getiren bir metin. Tam bir 'Muhtıra'. Bu metnin yanında bizim Amirallerin mektubu, 'aşk mektubu' gibi kalır. Bakalım ünlü Amerikan demokrasisi bu Muhtıra için ne diyecek!" düşüncesini dile getirdi.

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