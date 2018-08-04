Fatih Altaylı: Türkiye'de şu an en utanç verici olan şey CHP

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni "'Genel merkez' diye bir şeyin elinde 'rezil edilen' parti" diye tanımlayarak, CHP'de süren kurultay tartışmalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Sizin ne pislik var altınızda da kalkmıyorsunuz!" vurgusu yapan yazar, "Türkiye’de şu an en utanç verici olan şey nedir diye soracak olursanız bana göre tek yanıtı var: Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

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Fatih Altaylı'nın köşesinde "Bu CHP’yi AK Parti bile kurtaramaz" başlığıyla (04 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şu şekilde:

"Türkiye’de şu an en utanç verici olan şey nedir diye soracak olursanız bana göre tek yanıtı var:

Cumhuriyet Halk Partisi.

Atatürk’ün kurduğu, ailemin hayat boyu oy verdiği, rahmetli dedemin, 1954’te başka partiye oy verdi diye babaannemle 25 yıl küs kaldığı parti.

Cumhuriyet’i kuran parti, içinden Demokrat Parti’yi çıkararak Türkiye’de demokrasiye hayat veren parti.

Ve şimdi “Genel merkez” diye bir şeyin elinde “rezil edilen” parti.

Olağanüstü Kurultay’a gitmemek için imza sayısı tartışan parti.

Birkaç imza eksikmiş de, bazı delegeler imzalarını geri çekmiş de falan da filan da!

Bu kadar mı zor bırakmak.

Ona buna “Birisi koltuktan kalkamıyorsa altını pislemiştir” diyip durdunuz.

Sizin ne pislik var altınızda da kalkmıyorsunuz!

O partiye oy veren milyonlarca seçmenin yedi sülalenize sövmesine razı olacak kadar değerli mi koltuk, yoksa altınızdaki pislik o kadar büyük de, o yüzden mi razısınız bu sövgülere.

Muhtemelen bir yandan da diyorsunuz ki, “Siz bu İnce’yi bilmezsiniz. Partiyi ona teslim edemeyiz”.

Soru bir; “Madem öyleydi, niye Cumhurbaşkanı adayı yaptınız. Size söylemedim mi baştan, kaybeder ve partiden yüksek oy alırsa genel başkanlığı alır” diye.

Şimdi diyorsunuz ki, “Ben Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmam diye söz vermişti.” Söz vermek göz vermeye benzemiyorsa eğer Kemal kılıçdaroğlu da 9 yıl önce “Başarısız olursam bırakırım” diye söz verdi.

Kemal bey’in verdiği söz değil de, İnce’nin verdiği mi söz!

Allah aşkına 5 kuruşluk haysiyetiniz var ise gidin Kurultay’a.

Bırakın parti karar versin, İnce’nin ya da bir başkasının o koltuğa layık olup olmadığına.

Kendinizi de partinizi de daha fazla rezil etmeyin.

Yıllardır söylüyorum, “AK Parti diye bir parti olmasa, bu CHP barajı aşamaz. AK Parti’ye dua etsinler” diye.

Yemin ediyorum böyle giderseniz sizi AK Parti bile kurtaramayacak.

Hişt genel merkez, geri çekilen imzalar geçerli

CHP Genel Merkezi, Kurultay isteyen delegelerin yeterli imzayı toplayamadığını söyleyerek Kurultay’dan kaçmaya çalışıyor.

Bu kadar güç mü, bu kadar kendine güvenen bir genel başkan ve genel merkezin Kurultay’dan niye korktuğunu anlamak mümkün değil.

Vardır bir bildikleri.

Ve şimdi imzalar yeterli değil derken sığındıkları gerekçe şu: Bazı delegeler imzalarını geri çekti.

Sayın Genel Başkan ve Sayın Genel Merkez, işte tam burada duvara tosluyorsunuz.

Çünkü bu konuda Yargı’nın almış olduğu emsal niteliğinde bir karar var.

2007 yılında Gaziantep Şahinbey’de benzer bir şekilde delegeler verdikleri imzayı geri çekmiş ve konu mahkemeye taşınmıştı.

Sonunda mesele Yargıtay’a kadar gitti ve Yargıtay “Geri çekilen imzaların geçerli olduğunu”, yani geri çekilmiş sayılamayacağını belirledi ve kayda geçirdi.

Bugün de geri çekilen imzalar aynı şekilde geçerlidir.

Tabii bundan medet ummak ve meseleyi böyle basit bir tartışmaya indirgemek bile CHP yönetimi açısından züldür, ayıptır, ezikliktir."