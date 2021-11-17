Fatih Altaylı: Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey CHP'yi CHAKP yapmak ya da AKP2.0'a dönüşmek değildir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, siyaset gündeminin en sıcak iki gündeminin yüzde 50+1 ve CHP liderinin helalleşme çağrısı olduğunu belirterek, "AK Partililer tarafından tartışmaya açılan ve AK Parti’de uzun süredir rahatsızlık yaratan 50 artı 1 konusu bana göre kapandı. Türkiye siyasetinin bugün tartışmasız en güçlü adamı haline gelen Devlet Bahçeli bildik üslubu ile tartışmayı bitirdi. Bahçeli’nin manasız ve tehlikeli bir tartışma olarak nitelemesi 50 artı 1 meselesini kapatmıştır." diye yazdı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem belirleme konusunda uzun süredir AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önüne geçtiğini savunan Altaylı, "CHP Genel Başkanı’nın “Helalleşme” önerisinin en sıkı şakşakçıları ve ilk ağızdan destekçileri “Liberal tayfa” oldu. Sayıları az, gürültüleri çok olan ve hep birlikte bağırma becerisine sahip bu “Fon çocukları” Kılıçdaroğlu’nun helalleşme önerisini çok doğru buldular ve alkışlıyorlar.

Kılıçdaroğlu’na “Helal” diyen bu grubun, geçmişin “Yetmez ama evet”çileri olduğunu da unutmamak lazım. Hala helalleşme meselesinde ne olduğunu anlamaya çalışan ama destekçilerine bakınca şüphe duyan biri olarak Kemal Bey’e şunu hatırlatmak isterim.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey CHP’yi CHAKP yapmak ya da AKP2.0’a dönüşmek değildir. Bavuldan çıkanları alkışlayanlarla aynı safta buluşmak hiç değildir. AK Parti'ye ve liderine bir seçim daha kazandırma gayreti içinde iseniz o başka tabii..." ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Helalleşeceği isimleri sayan Kılıçdaroğlu: Ben gelecekte bu ülkenin çocuklarının ardımdan bu ülkeyi barıştırdığımı söylemelerini istiyorum