Fatih Altaylı: TÜİK Başkanı'nın görevden alınma kararı, ENAG'a dava açılmadan çok önce verilmişti; bahane ile nedeni karıştırmamak gerekir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasının nedeninin ENAG'a açtığı dava olduğunu söylemesine ilişkin olarak, "Doğrudur, Saray kaynakları Orhan Uğuroğlu’na böyle bir bilgi vermiştir. Çünkü TÜİK Başkanı’nın gerçekte neden görevden alındığını söyleyecek halleri yok. Ama Orhan Bey bilsin ki, o dava açılmadan çok önce TÜİK Başkanı’nın görevden alınma kararı verilmişti. Neden ile bahane farklı farklı anlamlar içerir. Bahane ile nedeni birbirine karıştırmamak gerekir" dedi.

Altaylı, yazısında eski TÜİK Başkanı DEVA Partili Birol Aydemir'in hazırladığı enflasyon ve TÜİK Başkanları'na ilişikin hazırladığı tabloyu paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bir ekonomistin hazırladığı tablodan da göreceğiniz üzere enflasyon artışındaki asıl faktör TÜİK Başkanı. Görevden alınan Sait Erdal Dinçer'in göreve geldiği günden bu yana enflasyondaki artışı tablodan izleyebilirsiniz. Yüzde 16’lar seviyesinde görevi devralmış. 36 seviyesinde görevden alınmış.

O kadar yerinde bir hamle ki, görevde kalsa enflasyon hızla yükselmeye devam edecek, kim bilir belki de 40’ları 50’leri görüp aşacaktı. Şimdi nur topu gibi yeni bir teorimiz var. 'TÜİK sebeptir enflasyon sonuç.'

Grafik ortada hadi sıkıysa aksini ispat etsin birisi. Şimdi sakın kimse kalkıp bana 'İyi de faizler Sait Erdal Dinçer döneminde düşürüldü. Adam ne yapsın!' demesin. Topyekun mücadelede herkesin seve seve üstlenmesi gereken bir rolü var."

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