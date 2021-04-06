Fatih Altaylı: TFF bu konuda karar verecekse, Nihat Özdemir'in istifa etmesi gerekir; Fenerbahçe'nin büyük ortaklarından biri

T24 Spor

Gazeteci Fatih Altaylı, katıldığı bir televizyon programında spor gündemini değerlendirdi. Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı "1959 öncesi şampiyonluklar sayılsın" başvurusuna değinen Altaylı, "TFF bu konda karar verecekse, Nihat Özdemir'in istifa etmesi gerekir, Fenerbahçe'nin büyük ortaklarından biri" dedi.

Fatih Altaylı, BloombergHT'de katıldığı Spor Saati programında futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı başvuruyla ilgili konuşan Altaylı, Nihat Özdemir'in, Fenerbahçe'nin hisselerinin önemli bir bölümüne sahip olduğunu iddia etti ve 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili TFF bir karar verecekse Özdemir'in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"Özdemir, TFF Başkanı olarak alacağı, aldıracağı bir kararla servetine servet katacak"

"Futbol federasyonu karar verecek. TFF bu konuyla ilgili karar verecekse eğer TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesi gerekir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün büyük ortaklarından biri TFF Başkanı. Bunu ben söylemiyorum bu yayımlandı, açıklandı. Kimse de inkar etmedi. Fenerbahçe spor kulübü hisselerinden önemli bir bölümü Nihat Özdemir'e ait. TFF Başkanının bir kulübün hisselerine sahip olmasının etik yönü bir tarafa, şimdi Fenerbahçe eğer böyle bir hak tanınırsa eğer TFF tarafından, ortaya çok garip bir durum çıkıyor.

Özdemir'in hisseleri birden bire değer kazanıyor. Bugün 5 liraysa yarın 8 lira. Özdemiri'n hisseleri bugün 50 milyon ediyorsa yarın 80 milyon edecek. Yani Nihat Özdemir TFF Başkanı olarak alacağı, aldıracağı bir kararla servetine servet katacak. Diyeceksin ki adamın milyar doları var, buna mı tenezzül edecek. Ben onu bilmem. Bu sonuçta 'insider trading'e girer. Burada bir sürü suç oluşur. Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) da devreye girmesi gerekir. SPK demeli ki 'Ey Federasyon, sen bu konuda karar vereceksen, sen burada olamazsın.' Bu bir Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesi değildir. Bu Türk futbolunda çok kıymetli bir düzensizliğin altını ateşleyecek bir şeydir. Yoksa yıldız mıldız ver yıldızı gitsin. Ha bunun mali yükümlülüğü yok, hiçbir şekilde etkilemiyor diyorsan, her şey normal. Ama Fenerbahçe'nin mali talebi de var burada. Ve bütün Anadolu takımları büyük para kayıplarına uğrayacaklar. Yıllık 1 milyon dolar bir Anadolu kulübü için önemli bir paradır"

"Yıldızları çıkarır, UEFA ve Süper Kupa’yı koyarım derim ki 'Var takınır yok bakınır'"

"Bu tartışma 1959dan beri yok. Lig kurulduğunda Fenerbahçe bir dakika bu ligi kurdunuz ama bizim eski şampiyonluklarımız var diye bir iddia ortaya koymadı. Ne zaman ortaya koydu? Şampiyonluk sayısında Galatasaray epey geriden gelip Fenerbahçe'nin önüne geçince. Sadece takılan yıldızla sınırlı olsa mesele, Fenerbahçe alsın yıldızları taksın mühim değil. Ben umursamam zaten. Ben diyorum ki 4 yıldızı çıkar UEFA'yı koy buraya. Sen istersen milattan önce almış ol istersen milattan sonra almış ol, koy oraya derim Galatasaray yerinde olsam. Baba varsa koyun, yılı fark etmez. Bunu Galatasaray yönetimi diyebilir mi, o eziklerden böyle bir şey çıkar mı bilmiyorum. Ama ben olsam yaparım. Yarınki maça yıldızları çıkarırım UEFA ve Süper Kupa’yı koyarım derim ki 'Var takınır yok bakınır.'"