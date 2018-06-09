Fatih Altaylı: Temel Karamollaoğlu'nun ekonomiyle ilgili söylediği her sözün altına imzamı atarım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun ekonomi ile ilgili olarak söylediği her sözün altına imzasını atacağını söyledi.

Altaylı, yol ve köprü yapmanın sıkıntıları üzerine bir yazı kaleme aldı. Habertürk yazarının "En iyi ekonomi anlatan lider" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Doların ateşi düştü.

Tek bir nedeni var.

Ekonominin temel mantığına karşı kürek çekmekten vazgeçilmiş olması.

Bakan Mehmet Şimşek, “Yabancılara faiz artırımı sözü vermedik”dedikten sonra Merkez Bankası faizleri bir kez daha artırınca dolar olması gereken yere doğru geriledi.

Daha geriler mi?

OHAL kalkarsa, yargı bağımsızlığına güven artarsa biraz daha geriler.

Çünkü ancak o zaman dünyada başıboş gezen para bundan önce olduğu gibi Türkiye’ye yönelir.

Ama benden size söylemesi, gelen para doğru yere yatırılmazsa bu gerileme çok uzun sürmez.

Yıllar önce yazdım, yıllar önce söyledim.

Tekrarlamakta fayda var.

Yol yapmak, köprü yapmak iyidir.

İster devlet yapsın, ister özel sektör.

Ülkenin büyüme rakamlarına, istihdamına katkıda bulunur.

Ama ne kadar?

Yapıldığı süre boyunca.

Gayri safi milli hasılanız 500 milyar dolarsa, o yıl 25 milyar dolarlık yol ve köprü yaparsanız yüzde 5 büyüme getirir sayısal olarak.

Ama sonrası olmaz.

Bir kereliktir.

Sınırsız para bulmanız ve ülkenin üzerini yollarla kaplamanız mümkün olmadığı için bir kereliktir.

Hatta sonrasında bu yolların, köprülerin parasının geri ödemesi başlar.

Büyümek bir yana, küçültmeye başlatır sizi.

Çare üretime kaynak aktarmaktır.

Yapabiliyorsan katma değeri yüksek üretimdir.

Onu beceremiyorsan, katma değeri düşük üretim bile idare eder.

Yüksek veya düşük katma değer şarttır, üretim farzdır.

“Yol yapmayalım mı?” diyenler olabilir.

Yapalım elbet, ama tüm kaynaklarla değil.

Üretim derken de sadece fabrikadan söz etmiyorum.

Tarım da bunun içindedir, hizmet de.

Keza emlak sektörü de.

Kaynağın büyük bölümünü emlaka yatırırsan başta bir miktar tasarrufu ekonomiye döndürürsün.

Ama o evleri alacak kişilerin sayısını artırman da gerekir.

Yani birilerinin para kazanması ve o parayla emlak alması lazım.

Üretmeyen, üretime katılamayan biri nasıl emlaka yatıracak parayı kazanır?

Kazanamaz elbet.

Türkiye’nin meselesi budur. Basittir.

Ve konuşan liderleri dinliyorum.

Bunu bu açıklıkta anlatan tek bir lider görüyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Siyasi görüşünün yanından geçmem mümkün değil.

Ama ekonomiyle ilgili söylediği her sözün altına imzamı atarım