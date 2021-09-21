Fatih Altaylı: Suriye yönetimi ve Rusya İdlib’i ele geçirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor, bu da Türkiye’ye ciddi bir radikal İslamcı terörist akını demek

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin pandemiden önce en önemli meselesinin İdlib olduğunu söyleyerek, "Suriye yönetimi ve Rusya İdlib’i ele geçirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor, bu da Türkiye’ye ciddi bir radikal İslamcı terörist akını demek" dedi.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

"Suriye rejimi muhalifi 5 milyona yakın insanın ve bunların içine karışmış bir kaç yüz bin cihatçının ve 30 bin kadar radikal İslamcı teröriste ev sahipliği yapan İdlib. Pandemi dünyayı esir almadan hemen önce Rusya destekli Esad rejimi İdlib’e doğru harekete geçmiş. 4 milyonluk yeni bir mülteci akınından korkan Türkiye, AB’den ve medeni olduğunu iddia eden dünyadan yardım istemiş, bu yardım gelmeyince de mültecileri sınırlara yığmaya başlamıştı. Ege kıyıları yine bot şişiren “muhacir” görüntülerine sahne oluyor, Edirne yollarında göçmenler yürüyordu.

Sonra pandemi patladı. Muhacir yerine döndü. Sınırlar boşaldı. İdlib’e yönelik Suriye operasyonu da durdu. Ancak şimdi bölge yeniden hareketleniyor. Suriye yönetimi ve Rusya pek yakında İdlib’i ele geçirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor. Bunu ben uydurmuyorum, bölgedeki kaynaklar iletiyor. Bu da Türkiye’ye yönelik yeni bir mülteci akını ve Türkiye’de ciddi bir radikal İslamcı terörist akını demek. Sınıra inşa edilen 3 metrelik duvarın bunları durdurmayacağı da bir gerçek. Türkiye buna hazırlanıyor mu yoksa yumurta kapıya dayanınca mı hazırlanmaya başlayacak bilmiyorum. Ama biliniz ki, İdlib kıyameti çok da uzak değil."

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