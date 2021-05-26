Altaylı: Soylu’nun danışmanları kanalı arayarak programa çıkmak istediğini, farklı görüşlerden gazeteciler için Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz’ın uygun olacağını söylemişler

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk’te katıldığı programa ilişkin olarak, "Bakan Süleyman Soylu’nun danışmanları kanaldan tanıdıkları bir programcıyı arayarak Bakan Bey’in hakkındaki iddialar ile ilgili olarak Habertürk’te bir programa katılmak istediğini söylemişler. Kübra Par’ın programına. Programda farklı görüşlerden gazetecilerin olmasını da rica etmişler. 'Kimler olabilir' sorusuna da Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz’ın uygun olacağını söylemişler. Merdan Yanardağ’ın adının verilmesi Habertürk’tekileri bile şaşırtmış" dedi.

Altaylı, "Yayının pazartesi veya Salı günü Bakan’ın İstanbul’da olacağını ve programın bu iki günden birinde olmasının uygun olacağı da belirtilmiş. Kendilerine Kübra’nın programının 23:00’te olduğu aktarılınca 21:00’de daha uygun olacağını belirtmişler. Kanal ise 'O zaman Çarşamba yapalım. Çünkü Pazartesi ve Salı Fatih Bey’in programı var' demiş. Bakanlık tarafı 'Çarşamba geç olur. Pazartesi 21:00" ifadesini kullandı.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Program günü, soruları soracak gazeteciler önceden bir araya gelip kendi aralarında bir iş bölümü, kim ne soracak gibi bir öngörüşme yapmamışlar. Yanardağ programa 3 dakika kala, Saymaz ise 7 dakika kala gelmiş ve doğrudan stüdyoya girmişler. Önceden aralarında konuşup, bir iş bölümü yapsalardı muhtemelen daha iyi olabilirdi. Bu yapılmamış ve haliyle de ortaya biraz karışık bir durum çıkmış. Açıkçası ben hala ve yine de gazetecilerin sormaları gereken her şeyi sorduklarını ama Bakan Soylu’nun ustaca bazı sorulardan kaçarak kendi söylemek istediklerini söylemekle yetindiğini düşünüyorum. Ve dün sabah partilerin grup toplantıları sırasında gördük ki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mesajı yerine ulaşmış. Dün de dediğim gibi Soylu için o programın hedef kitlesi biz izleyiciler değilmişiz. Kesin bilgi. Yayalım."

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