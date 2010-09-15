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Fatih Altaylı söylentileri yalanladı

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, "Bekir Coşkun'un Habertürk'ten ayrılması söz konusu değil, biraz dinlenmek istediğini söyledi" dedi.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, "Bekir Coşkun'un Habertürk'ten ayrılması söz konusu değil, biraz dinlenmek istediğini söyledi" dedi.


Habertürk Bekir Coşkun'la yollarını ayırdı


Gazete Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Gazete Habertürk Yazarı Bekir Coşkun'la ilgili bazı internet sitelerinde yer alan haberlere TV'den canlı yayınında cevap verdi.


Altaylı, Bekir Coşkun'un Gazete Habertürk'te yazmaya devam ettiğini belirterek; "Bu söylentiler komedi, deli saçması. Bekir Abi benim canım, ciğerim. Bizi yıpratmak için böyle söylentiler çıkarıyorlar. Referandum öncesi Bekir Abi beni aradı ve 'Ben biraz izin yapayım, dinleneyim' dedi. Ben de 'Referandum öncesi izin yapma, yanlış anlaşılabilir' dedim. Anlaştık, referandumdan sonra yapacaktı. Sonra referandumdan iki gün önce bir daha aradı ve 'Referandumdan önce başlayayım iznime, nasıl olsa seçim yasakları var. Bir şey de yazamayacağız' dedi. Ne diyecektim bunun karşılığında? 'İlla da yaz' mı diyecektim? İki gün yazmayınca kıyamet koptu. Ben Bekir Coşkun'un bu gazetede yazmasından mutlu oluyorum. Türkiye'nin bana göre en iyi yazarı. Dili çok iyi, kalemi kıvrak. O yüzden bütün bunlar deli saçması. Ayrılması söz konusu değil" şeklinde konuştu.

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