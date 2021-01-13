Fatih Altaylı: 'Sinovac aşısını beğenmezsek almama hakkımız var' diyorsunuz ama elimizde başka aşı yok, bu işi 550 bin doz BioNTech aşısı ile mi sürdüreceğiz?

HaberTürk Fatih Altaylı, Brezilya'nın Türkiye'nin satın aldığı CoronaVac aşısının denemelerde elde ettiği sonuçlarıda aşının 'genel koruma oranı'nın yüzde 50,38 olduğunu açıklamasının ardından kaleme aldığı yazıda, "Bizdeki Faz 3 sonuçları birkaç gün içinde açıklanacak. Sağlık Bakanı’na haftalar önce sorduğum 'Sinovac aşısını beğenmezsek almama hakkımız var. Sözleşmeye bunu koyan tek ülkeyiz diyorsunuz ama diyelim ki bu aşı etkinlik sınavını geçemedi, elimizde başka aşı yok' sorusunun yanıtı hâlâ yok. Henüz elimize ulaşmamış 550 bin doz BioNTech aşısı ile mi bu işi sürdüreceğiz? Sinovac aşısının etkinliğinin yüzde 50,4 olarak çıkmasının yarattığı sorun, toplumun tamamını aşılasınız bile yani Türkiye’de 84 milyon Türk vatandaşını artı 7 milyona yakın 'mültecimsi' misafiri aşılasanız bile 'sürü bağışıklığı' denilen şeyi sağlayamıyorsunuz. Çünkü sürü bağışıklığı için toplumun en az yüzde 60’ının bağışıklık kazanması gerekiyor. Sinovac’ın aşısı bunu sağlayamıyor" dedi.

Altaylı, "Bunun yaratacağı sıkıntı ise şu. Türkiye bu aşıyı tüm vatandaşlarına uygulasa bile, dünya açısından 'riskli' olmayı sürdürecek. Bu da bu aşıyı olan Türk vatandaşlarının özellikle uluslararası seyahatlerine kısıtlama konulması ihtimaline ve tabii özellikle Batı ülkelerinin Türkiye’ye turist yollamama ihtimaline kapı aralıyor. Yine de bu aşıyı bir an önce yapmaya başlamakta fayda var. Yakında yeni verilerle bu etkinlik yüzde 50’nin altına da düşerse aşıyı hiç yapamayacağız. Bu sefer de bir sürü sorun çıkacak" ifadesini kullandı.

Altaylı, "Artık ilk tercihim bu aşı değil ama başka aşı bulamazsam bu aşıyı olurum. Evet aşının etkinliği yüzde 50,4 ama yine de yararlı. Sinovac aşısı uygulandığı deneklerde yüzde 50 tam koruma sağlamış. Ancak hastalığı orta şiddette geçirenlerde yüzde 78 koruma sağlarken asıl önemlisi ağır vakaları yüzde 100 oranda engellemiş. Yani aşı olup da Covid-19’a yakalananların hiçbiri entübe edilmemiş, hayatını kaybetmemiş. Hastalanmış ama ölmemiş. Yani bu aşı iki şeye yarayacak. Bir, Covid-19’dan ölme riski taşıyan grupta iseniz, ki kim bu grupta kim değil önceden bilenemiyor, ölmeyeceksiniz. İki, sağlık sistemi üzerindeki yük oldukça hafifleyecek" görüşünü paylaştı.

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TIKLAYIN - Brezilya'dan Çin aşısı CoronaVac ilgili yeni açıklama: Aşının 'genel koruma oranı' yüzde 50,38