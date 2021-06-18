Fatih Altaylı: Şenol Güneş “Sorumlu benim” demiş duble hezimet sonrası; eh, herhalde ben olmayacaktım sorumlu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ikinci maçında Galler'e 2-0 kaybetttiği maçın ardından Şenol Güneş'in "Sorumlu benim" sözlerini hatırlatarak, "Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş “Sorumlu benim” demiş duble hezimet sonrası. Fransa’yı yenen, Almanya’yı titreten Türk Milli Takımı iki maçta 5 gol yiyip gol atamadan 0 puanda kalınca. Eh, herhalde ben olmayacaktım sorumlu. Her biri bir Avrupa devinde oynayan oyuncular da!" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya ve Galler'e kaybederek sıfır puanda kalan ve henüz gol atma başarısı gösteremeyen Türkiye'de sorunun futbolcu değil teknik direktör sorunu olduğunu dile getiren Altaylı, "Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 'Sorumlu benim' demiş duble hezimet sonrası. Fransa’yı yenen, Almanya’yı titreten Türk Milli Takımı iki maçta 5 gol yiyip gol atamadan 0 puanda kalınca. Eh, herhalde ben olmayacaktım sorumlu. Her biri bir Avrupa devinde oynayan oyuncular da! Şenol Güneş yine şahane bir jenerasyon yakalayan Türk futbolunun başında ama bu kez turnuvada başarılı değil. Oyuncuların büyük bölümü Avrupa’nın en önemli liglerinde, o liglerin zirveye oynayan takımlarında top koşturuyor. Burak, Yusuf, Zeki üçlüsü Fransa’da PSG gibi bir rakipsiz olması beklenen takımın önünde takımlarını şampiyonluğa taşımışlar. En baba lig Premier Lig’de karmaya girmiş futbolcuların var. Hepsinde müthiş bir uluslararası tecrübe. Ve ortada bir sonuç yok, hezimet var ise eğer elbette ki Şenol Güneş’tir sorumlu. Ne ben, ne de futbolcular" dedi.

"Türkiye’nin en önemli sorunu bu teknik direktör meselesi" diyen Altaylı, "Bunca oyuncumuz yurt dışına giderken, bir tane bile teknik direktörümüz Avrupa’nın bir büyük takımında iş bulamıyorsa… Fatih Terim’in kısa ve hatalarla dolu bir yurt dışı macerası dışında teknik direktörlerimize böyle bir talep yoksa… Hala Mustafa Denizli’nin 1980’lerde çalıştırdığı Alman 2. lig takımı Aachen’i hatırlayabiliyorsak... Futbolumuzdaki asıl sorun sanki teknik adam sorunudur" diye yazdı.

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