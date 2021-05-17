Fatih Altaylı: SARS CoV-2 virüsünün çok ilginç bir Türk mutantı var artık, öyle bir virüs ki aklı varmış gibi davranıyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, tam kapanmanın ardından uygulanan kademeli normalleşme tedbirlerini eleştirirken, "Bilim insanlarımız bir türlü inceleyip açıklamıyorlar ama Covid-19’a neden olan SARS CoV-2 virüsünün çok ilginç bir Türk mutantı var artık. Kimse yazmaz ise ben bu konuda bir makale yazıp Lancet’te yayınlayacağım" dedi.

Altaylı, "Sars CoV-2’nin Trük mutantı şimdiye kadar hiçbir virüste görülmedik özellikler içeriyor. Ve bilim dünyası farkında olmasa bile Türkiye’yi yöneten bilimsel kafa bunun çok farkında" diyerek "yeni Türk mutantının özelliklerini" şöyle sıraladı:

1. Okullarda bulaşıyor, iktidar partisi binalarında bulaşmıyor.

2. Lokantalarda yarım saat mesafeli otursanız bile bulaşıyor, iş yerinde bütün gün yan yana masalarda çalışsanız bile bulaşmıyor.

3. Özel otomobilinizle komşu vilayete gitseniz bile bulaşıyor, toplu taşımada 2 saat g.t g.te yolculuk yapsanız bile bulaşmıyor.

4. Yazlık evinizde denize girerseniz bulaşıyor, otellerde denize girerseniz bulaşmıyor.

5. Deniz kenarında bankta otursanız bulaşıyor, deniz kenarındaki milyonluk teknede oturursanız bulaşmıyor.

6. Vatandaş olarak bayram ziyaretine giderseniz bulaşıyor, parti teşkilatı olarak bayramlaşırsanız bulaşmıyor.

7. İktidar destekli takımların tribünlerinde bulaşmıyor, iktidarın desteklemediği takımların tribünlerinde bulaşıyor.

8. Birbirini tanıyan 2 kişinin bindiği otomobille şehirlerarası yol giderken bulaşıyor, birbirini tanımayan 200 kişinin bindiği uçaklarda bulaşmıyor.

9. Camide bulaşmıyor, sıradan vatandaş cenazesinde bulaşıyor.

10. İşçi Bayramını kutlamak isteyenlere bulaşıyor, İsrail’e kızanlara bulaşmıyor.

11. Futbolcuları risk altına sokuyor ama sağlık çalışanlarının eşlerini uzun süre riske atmıyor.

Altaylı, "Bilim tarihinde böyle bir virüs görülmediğinden eminim. Bu kadar seçici bir virüs. Öyle bir virüs ki sanki aklı varmış gibi davranıyor. Ya da birileri bizim aklımız yokmuş gibi. Ya virüs çok akıllı ya da… Her ikisi de araştırmaya değer" ifadesini kullandı.

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