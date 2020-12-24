Fatih Altaylı: Sağlık Bakanlığı'ndan Sinovac aşısının Faz-3 sonuçlarıyla ilgili tek bir açıklama yok; Korona'nın pençesindeki millet bilgiye erişemeden kurbanlık gibi bekliyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Sinovac'ın geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" isimli Koronavirüs aşı adayının 3. faz deney sonuçlarını diğer ülkelerle eş zamanlı açıklamak için 15 gün ek süre istemesine ilişkin, "Türkiye’nin şu ana kadar anlaşma sağladığı tek aşı olan bu aşının ne kendi ülkesindeki ne Endonezya’daki ne Türkiye’deki ne de Brezilya’daki geniş kapsamlı klinik çalışma nihai sonuçları açıklanabiliyor. Bu durum bu aşıdan başka tutunacak dalı olmayan Türk halkındaki tedirginliği artırıyor, bu aşıya zaten çok düşük olan güveni iyiden iyiye tüketiyor" dedi.

Altaylı, "Daha önce İpsos’un yayınladığı araştırmaya göre Sinovac’ın aşısına olan güven yüzde 11 düzeyinde idi. Bugün bu ölçüm yeniden yapılsa muhtemelen baraj altında kalacak. Tabii bunda Sağlık Bakanlığı’nın da sorumluluğu var. Salgının ilk döneminde şeffaf tavrı ile herkesin güvenini kazanan Bakan ve Bakanlık şeffaflıktan uzaklaştıkça, güven vermekten de uzaklaştı. Sinovac aşısı bir türlü Faz-3 sonuçlarını açıklayamıyor. Bununla ilgili de Bakanlıktan ya da Sinovac’ın Türkiye’deki temsilcisinden tek bir açıklama yok" ifadesini kullandı.

Altaylı, "Bilmemenin getirdiği kaygı" başlıklı yazısında, "Koca bir ülke 'Tek bir aşıya mahkûm' edilirken BioNTech CEO’su Prof. Uğur Şahin 'Nedeni anlaşılmaz bir şekilde Türkiye ile anlaşma imzalayamıyoruz' diyor. Bakanlıktan tek bir kelime açıklama yok, 'Şu nedenle anlaşamadık' diye. Korona'nın pençesindeki bir millet hiçbir bilgiye erişemeden kurbanlık gibi bekliyor. Elimizden gelen tek şey kaygılanmak" görüşünü savundu.

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