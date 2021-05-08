Fatih Altaylı: Sabah sabah telefonum çaldı, baktım arayan Acun Ilıcalı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Burak Yılmaz' ın Lille'de gösterdiği başarı üzerine medya patronu Acun Ilıcalı 'nın kendisini aradığını söyledi. Altaylı, Ilıcalı'nın "Abi hani sen benim için 'Acun'la takılan futbolcunun kariyeri inişe geçiyor' demiştin ya. Bak abi, Burak Yılmaz 36 yaşında Lille'i şampiyon yapıyor" sözlerini aktardı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Acun'la sabah sabah' başlığıyla yayımlanan yazısında"Sabah sabah telefonum çaldı. Baktım arayan Acun. Acun Ilıcalı. Sabah sabah beni niye arasın Acun. Survivor'a katılmamı istemez, Survivor komedi diye bir program henüz yok. O ses yarışmasına juri ol demez. Anladığım mevzu değil. Hakkında olumlu, olumsuz yazdığımı bir şey yok onunla ilgili aramaz" dedi.

"Hayırdır inşallah" diyerek telefonu açtığını belirten Altaylı, "Dominik'ten geliyormuş, okyanus üzerinde aklına gelmişim" dedi.

Ilıcalı'nın söze "Fatih Abi iadeyi itibar istiyorum" diyerek girdiğini belirten Altaylı, aralarında gelişen diyaloğu şöyle aktardı:

"- 'Hayırdır, sana ne dedim de iadei itibar istiyorsun?'

'Abi hani sen benim için Acun'la takılan futbolcunun kariyeri inişe geçiyor demiştin ya.'

- 'Yahu ben onu 4 sene önce söyledim Acun.'

'Tamam abi ama söyledin işte...'

- 'Eeeee'

'Abi bak durum pek de öyle değilmiş.'

- 'Nasılmış Acun?'

'Bak abi Burak Yılmaz 36 yaşında Lille'i şampiyon yapıyor. Neymar'lı, Mbappe'li Paris'in önünde. Emre 39 yaşında Fenerbahçe'ye kaptan oldu. Şimdi de teknik direktör ve yenilgisiz. Demek ki, Acun'a takılan başarılı oluyormuş.'

- 'Bence öyle değil. Bak Burak senden uzaklaştı başarılı oldu.'

'Yok Abi, Burak hala benimle. Sürekli konuşuyoruz. Her fırsatta buluşuyoruz.'

- 'Tamam öyle olsun. Ya Mesut'a ne diyeceksin. Bak seninle takıldı ne hale geldi?'

'Ne var abi Mesut'un halinde?'

- 'Daha ne olsun Acun, dökülüyor!'

'Olur mu Abi, o da kariyerinin zirvesinde'

- 'Delirdin mi Acun!'

'Niye delireyim abi, Mesut nerede şimdi?'

- 'Fenerbahçe'de.'

'E Abi, bir futbolcunun kariyerinin zirvesi Fenerbahçe forması giymek değil midir, Mesut bana göre şu anda zirvede.'

Acun'a verdiğim yanıtı burada yazmayacağım. Ama çok güldüğümüzü söylemeliyim."