Fatih Altaylı: RTÜK, galiba yürek yemiş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), taciz, tecavüz, cinayet ve büyü iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Palu Ailesi'nin ardından hareket geçtiğini yazdı. Altaylı, RTÜK'ün Müge Anlı'nın sunduğu 'Tatlı Sert' tarzı programları mercek altına alacağını ve büyük ihtimalle bu programları yasaklayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın program nedeniyle Anlı'ya teşekkür ettiğini hatırlatan Ataylı, "Galiba RTÜK 'Yürek yemiş'" dedi.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'te "Hayvan hakları savunucularının önerisi ne acaba?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Görme, duyma, mutlu ol...

RTÜK harekete geçmiş.

Müge Anlı’nın programında ortaya çıkarılan Palu Ailesi adlı rezillik Radyo Televizyon Üst Kurulu’nu harekete geçirmiş.

Bu gibi programlar mercek altına alınacak ve büyük ihtimalle yasaklanacakmış. Üstelik de Başkan Erdoğan, Müge Anlı’ya teşekkür ettiği halde.

Galiba RTÜK “Yürek yemiş”.

Ama keşke bu yürek yeme işini gerekli yerde yapsalar da, rezillikleri ortaya dökenlere karşı yapmasalar.

RTÜK’ü rahatsız eden bu olayların olması değil, ortaya çıkarılması.

Aslında tam da ülkenin durumunu yansıtıyor.

Pislik, rezillik, ahlaksızlık her şey olsun.

Ama ortaya çıkarılmasın.

Hele hele Etiler ve Nişantaşı’nda olmuyorsa...

Ya da rezilliği yapan elitler değilse!"