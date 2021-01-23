Fatih Altaylı: Pek yakında geleceği Erdoğan tarafından açıklanan 10 milyon aşı da bu hızla yapılırsa…

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, ilk partide gelen 3 milyon doz aşının 1 milyon 202 bin 212’sinin 10 günde yapıldığı bilgisi paylaşarak, “10 günde yapılan aşı, bir günlük aşı yapma kapasitesinin altında? Niye? Gerçekten merak ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sşının 10 milyon dozluk ikinci partisi hafta sonuna kadar gelebilir” açıklamasını hatırlatan Altaylı, “10 milyon aşı da bu hızla yapılırsa ve daha sonra gelecek 37 milyon Sinovac ve 5 milyon BioNTech aşısı da benzer bir tempo ile vatandaşlara ulaşırsa şu anda gelmiş ve geleceği kesin olan toplam 55 milyon dozu 450 günde uygulayabileceğiz” görüşünü ifade etti.

“Sürü bağışıklığını elde etmemiz ise tahminen en az 4 yıl sürecek” diyen Altaylı, Bu arada antikorların bir süre sonra ortadan kaybolması ve aşının tekrarlanması gerektiği ortaya çıkarsa. Durum iyiden iyiye vahamet kesbedebilir. Bu yüzden de bu yavaşlığa bir çözüm bulmak gerek. Çözümü bulabilmek için de neden yavaş gittiğini tespitle başlamak şart. Yoksa ‘Kapasitemiz var’ demekle sorun çözülmüyor. Bir de kapasite kullanımı diye bir şey var” görüşünü paylaştı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Erdoğan: Çin'den onay çıktı, aşının 10 milyon dozluk ikinci partisi hafta sonuna kadar gelebilir