Fatih Altaylı: Özlem Zengin, bir kadını 'namus kavramı' ile itham etmenin yanlış olduğunun artık farkında mı?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "çıplak arama" konusunda "Onurlu ve ahlâklı kadın bir sene beklemez" sözlerini ve sosyal medyadan kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle bir avukatın tutuklanmasını hatırlatarak, "Kendisine yönelik tavırdan haklı, çok haklı olarak şikayetçi olan Özlem Zengin acaba kendisinin bu tavrı hakkında ne düşünüyor?" diye sordu.

Altaylı, AKP'li Özlem Zengin'in sosyal medyada hakkındaki hakaret içerikli paylaşımın ardından "Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım" sözlerini hatırlatarak, "Bir kadına yönelik böylesi bir saldırı elbette en şiddetli şekilde tepki görmelidir. Bu tarz cinsiyet temelli hiçbir eylem hoş görülemez. Geçiştirilemez. Geçiştirilmemelidir. Özlem Zengin, kendisine yönelik 'sözlü saldırıya' tepki göstermekte, destek istemekte haklıdır" dedi.

Altaylı, şöyle devam etti:

Ancaaaak! Özlem Hanım da bu vesile ile kendisinin geçen hafta sarf etmiş olduğu bazı cümlelerin ne kadar büyük felaket olduğunu inşallah anlamıştır. Özlem Zengin de 'çıplak aramanın' kendisinde yarattığı travmayı paylaşan bir kadına 'Çıplak aramaya maruz kalmış NAMUSLU bir kadın bunu söylemek için 20 yıl beklemez' demişti.

Kendisine yönelik tavırdan haklı, çok haklı olarak şikayetçi olan Özlem Zengin acaba kendisinin bu tavrı hakkında ne düşünüyor?

Kadınların kendisine karşı da aynı şekilde birleşmesi gerektiği kanaatinde mi? Bir kadını 'namus kavramı' ile itham etmenin yanlış olduğunun artık farkında mı?

Kendi yaptığının da bir tür kadına cinsiyetçi şiddet olduğunu şu anda idrak etti mi?

Yoksa hâlâ kendi yaptığını haklı görüp, kendisine yapılanı haksız görmeye devam mı ediyor?

Kendisinin de aralarında bulunduğu bazı kadınların korunmaya değer, bazılarının ise korunmaya değmez olduğu kanaatinde mi?

Özlem Zengin kendisine yönelik sözlü saldırıya gösterdiği tepkide yüzde yüz haklı, kendinin bir başka kadın için sarf ettiği sözlerde yüzde yüz haksız olduğunun farkında mı?"

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