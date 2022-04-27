Fatih Altaylı önerdi: Yeni vatandaşlar 5 yıl oy kullanamasın

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilme koşullarını eleştirdiği bugünkü yazısında, yeni vatandaşlık verileceklere 5 yıl süre ile farklı bir kimlik verilmesini önerdi.

Altaylı, bu kişilerin 5 yıl içinde bir suça karışıp karışmadığına bakılarak süre sonunda vatandaşlığa hak kazanıp kazanmadıklarının belli olmasını; aynı zamanda bu süre zarfında oy kullanmamalarını önerdi.

Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Türk vatandaşlığına yeni kabul edilen kim var ise ister Suriyeli, ister Japon, ister Çinli… Bunlara en azından 5 yıl süreyle farklı bir kimlik kartı vermek. Kırmızı ve pembe kimlik yerine ‘mor kimlik’ ya da ‘yeşil kimlik.’ Yeni vatandaşlar 5 yıl süre ile bu kimliklere sahip olsunlar. Bu bir Türk ‘deneme vatandaşlığı’ süresi olsun. Bu süre içinde bir suç işlemezler, kriminal bir olaya karışmazlar ise 5 yılın sonunda, tabii bir de Türkçe ve basit bile olsa bir yurttaşlık sınavından geçerek 'tam vatandaşlık' hakkı kazansınlar. Yok eğer bu süre içinde bir suça iştirak ederlerse, vatandaş olma haklarını yitirsinler.

Ve tabii bunlar kadar önemlisi 5 yıllık süre içinde, yani ‘deneme vatandaşlığı’ döneminde yani 5 yıl süre oy kullanma hakkına sahip olmasınlar. ‘Yani bugün sünnet yarın deniz’ diyen Sünnetçi Sunullah gibi olmasın. Bugün vatandaşlık alıp, yarın oy kullanmasınlar. İktidar böyle bir şey istemeyebilir, hesapları farklı olabilir. Ama muhalefet niye böyle bir şey talep etmez anlamış değilim. Bence bu ülkeyi seven kimsenin hayır demeyeceği bir şey olur bu."

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