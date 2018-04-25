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Spor

Fatih Altaylı: O ‘şeytan' lakaplı Rıdvan isimli vatandaş diyecek ki ‘Ulan benden daha beteri var mı bu memlekette?'

Fatih Altaylı'dan, Rıdvan Dilmen'e sert tepki

25 Nisan 2018 16:14

Galatasaray Kongre Üyesi Fatih Altaylı, Bloomberg HT’de, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i hedef alan yorumcu Rıdvan Dilmen’e ateş püskürdü.

Rıdvan Dilmen, hafta sonunda oynanan Galatasaray Alanyaspor maçında, hakemin Galatasaray lehine yaptığı hataları, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in maçtan önce yaptığı, “Aleyhimize hatalar olursa reaksiyon gösteririz” açıklamasına bağlamıştı. Dilmen, “Derin Galatasaray’ı göreve çağırdıktan sonra Alanyaspor maçında Galatasaray’ın lehine yapılan hakem hataları araştırma gerektirir” ifadelerini kullanmıştı.

Dilmen’in bu açıklamalarını Bloomberg TV’de değerlendiren Fatih Altaylı çok sert sözlerle Dilmen’e yüklendi. Altaylı programda, “O ‘şeytan’ lakaplı Rıdvan isimli vatandaş gidecek aynaya bakacak ve diyecek ki ‘Ulan benden daha beteri var mı bu memlekette.’ Sürekli siyasi ilişkilerinden bahseden o, sürekli her deliğe giren çıkan o. Eğer öyle bir şey yapılıyorsa o yapar en başta” dedi.

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