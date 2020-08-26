Fatih Altaylı'dan '30 Ağustos' kısıtlaması eleştirisi: Pandemi gerekçesi komik olur, vardır elbet başka sebebi

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin kısıtlanmasını bugünkü köşesinde yorumladı. Altaylı, "Şimdi bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kısıtlı kutlanacakmış. Niyesini bilmiyorum. Pandemi gerekçesi komik olur. Vardır elbet başka bir sebebi. Neyse ki, o gün Jokey Kulübü, Gazi Koşusu’nu gerçekleştirecek." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "En ufak bir meselede sevinmeyeni hain ilan edenler, her niyeyse bu ülkenin, bu memleketin, bu Cumhuriyet’in tarihinin yazıldığı bayramlara sevinmemeyi hiç ama hiç dert edinmiyorlar. Doğalgaz bulunmasına sevinmeyenleri, ki sevinmemek gerçekten ayıptır, haksızlıktır, hain ilan edenler, 30 Ağustos Zaferi’ne niye sevinmezler anlamam. Anadolu’yu düşmandan temizleyen savaşın, doğal gaz kadar hükmü yok mudur?" diye sordu.

Altaylı, "Vatansever insan ikisine de sevinir. 30 Ağustos Zaferi’ni getiren bu 'meydan muharebesi' bilir misiniz ki 1596’daki Haçova Meydan Muharebesi sonrası bir Türk ordusunun kazandığı ilk meydan muharebesidir! Ve 1897’deki Türk-Yunan savaşından sonra kazanılan ilk savaştır. Elbette Çanakkale, Kut’ül Amare büyük zaferlerdir ama savaşı kazanmamıza yetmemişlerdir. Doğal gaza sevinen ama bu savaşın kazanılmasına sevinmeyen nasıl olur da 'yerli ve milli olmaktan' bahseder! Tabii tersi de söz konusudur.ü Şimdi bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kısıtlı kutlanacakmış. Niyesini bilmiyorum. Pandemi gerekçesi komik olur. Vardır elbet başka bir sebebi. Neyse ki, o gün Jokey Kulübü, Gazi Koşusu’nu gerçekleştirecek. Ona da şükür." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi; 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ‘pandemi’ gerekçesiyle kısıtlama getirildi