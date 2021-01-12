Fatih Altaylı: Mesut, futbolunun sonbaharında Fenerbahçe'ye ilkbaharı yaşatabilir, Hagi gibi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer ettiği iddiaları üzerine konuşan Altaylı, "Mesut, futbolunun sonbaharında Fenerbahçe'ye ilkbaharı yaşatabilir; Hagi gibi" ifadelerini kullandı.

Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında konuşan Altaylı, Fenerbahçe'deki Mesut Özil iddialarını, Galatasaray'ın transfer haberlerini ve yayıncı kuruluş ile Fenerbahçe ile arasındaki gerginliği değerlendirdi.

Fatih Altaylı'nın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüzde 50 form tutarsa Süper Lig'e üç beden büyük gelir"

"Mesut Özil'in haftalık aldığı para 350 bin sterlin. 40 hafta 14 milyon sterlin. Yaklaşık 17 milyon euro. Fenerbahçe'ye niye gelsin? Şu olabilir; Arsenal 'Ben Fenerbahçe'ye vereyim, bunun ne kadarını alsam Fenerbahçe'den kârdır. Sonrasında satarım, alır almaz, ne kurtarırsam kârdır' diye bakabilir. Sonrasında devam ederse bu çocuğun Fenerbahçe'den alacağı para dışında başka talibi yok demektir. Olmayacak bir hikâye değil. Olacak bir hikâye mi? Mesut bu kadar ucuzladıysa olabilir. Ucuzlamadıysa, nasıl olur bilemiyorum.

Kim istemez Fenerbahçe'de Mesut Özil gibi, Alman milli takımının beyni olmuş, İngiliz futbol takımının en değerli futbolcusu olmuş. Kim istemez? Yüzde 50 forma girse Süper Lig'e üç beden büyük gelir. Bazen gelmediğini görüyoruz Falcao örneğinde olduğu gibi ama Mesut biraz daha bu ülkenin vatandaşı. Fenerbahçe'yle kendisini özdeşleştirebilir, futbolunun sonbaharında Fenerbahçe'ye ilkbaharı yaşatabilir. Hagi gibi."

"Galatasaray haklı"

"Konunun tarafları Çaykur Rizespor, diğeri Galatasaray. Bu işin hiçbir tarafında Fenerbahçe yok. Galatasaray mevcut başkanını günahım kadar sevmediğini, Galatasaray'a zerre kadar yakışmadığını söylediğimi herkes biliyor. Ama burada haklı."

"Galiba Galatasaray, İrfan Can'ı Fenerbahçe alsın istiyor"

"Galatasaray'ın bu açıklamalarından sonra büyük ihtimalle İrfan Can ve Visca Fenerbahçe formasını giyecek. Tarih böyle işliyor, Galatasaray talip oluyor Fenerbahçe daha çok para veriyor, vermese bile alıyor. Galiba Galatasaray, İrfan Can'ı Fenerbahçe alsın istiyor."

Galatasaray yönetimi kıyameti koparmalıdır

"Kırmızı kartla ilgili mesele sadece Galatasaray değil herkesin başını ağrıtan bir durum. Evde fırça yemiş, parasız kalmış falan filan mı diye düşünülüyor. O kadar standart dışı ki. Oğulcan'ın gole gittiği pozisyon. Çok net bir şekilde çocuğun topa eli değmemiş. Üstelik VAR gibi bir şey var. Hakem sen görmemişsin. Git VAR'a bak. Eğer haksızsa bu golü VAR'la iptal ettirmek mümkün değil mi? 6-0 olunca unutuluyor. Burada bu hakemin bunu şans eseri yapması gibi bir durum yok. Bu kasıttır. Galatasaray yönetimi kıyameti koparmalıdır."

"Bu arkadaş hakem falan değil. Bu hakem daha çok maç yönetir. Artık Türkiye'de hiç kimse futbol sahasında bittiğini düşünmüyor. Bu işlerin büyük bir hesap içerisinde yapıldığını artık Türkiye'de öyle olmasa bile insanlar düşünüyor."

Fenerbahçe doğru bir hamle yapıyor

"Fenerbahçe yayıncı kuruluşun kendilerine yapmış olduğu terbiyesizliğe doğru bir hamle yapıyor. Yapan kimse onu cezalandırmak kolay bir şey. Dijital tezahürat yayınlıyorsunuz, Fenerbahçe'ye küfreden bir yeri seçiyorsun. Bırak Fenerbahçe'yi, herhangi birisine küfürlü tezahüratı siz bile bile yayına veriyorsunuz bir kere burada RTÜK'lük bir suç var. Amerika'da RTÜK benzeri kuruluşun şimdiye kadar bir televizyona vermiş en ağır ceza, bir spor müsabakasında Amerikan futbol finali sırasında bir sanatçının göğüslerini açmasıyla ilgili ceza. Ali Koç'un tepkisinin sadece bununla sınırla olmadığını, çok daha geniş perspektifte beIN SPORTS'la aralarında olduğu çok daha başka şeylerin buraya yansıdığını söyleyebilirim. Belli ki bunun bir altyapısı var."

"beIN SPORTS'u benden fazla eleştiren yok. Kurulduğu günden beri aboneyim. Bizde daimi abone kekodur. İkide bir 'Ben bırakıyorum' deyin ekstra indirim alırsınız. Sahibi Türkler iken de gayri ahlakiydi, şimdi de öyle."