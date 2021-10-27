Fatih Altaylı: Memleketini terk edip kaçan yavşak grubundan biri, Türk bayrağına muz koyarak kendince alay etmiş, bunların kollanması gerçek bir rezillik

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'deki bazı Suriyeli göçmenlerin, Türk çocuklarının ekonomik sıkıntılarıyla alay etmek için sosyal medya üzerinden başlattıkları muz yeme görüntüleri kampanyasının şirazesinden çıktığını belirterek, "Rezillik Türk bayrağına dil uzatmaya, Türk bayrağı ile alay etmeye kadar vardı. Memleketini terk edip kaçan yavşak grubundan biri, Türk bayrağındaki Ay’ın üzerine muz koyarak instagram üzerinden kendince Türk gençleri ile alay etmiş." diye yazdı.

Yaşananları "gerçek bir rezillik" olarak değerlendiren Altaylı, "Buna sessiz kalınması ve bu tiplerin hâlâ iktidar tarafından koruyup kollanması da öyle. Asıl mesele ise bunların Türkiye’nin geleceği için yarattığı tehlike.

Sığındığı topraklara ve kendilerine bakıp besleyen ülkeye karşı bu denli saygısız, bu denli düşmanca ve bu denli şerefsizce bir yaklaşım içinde olan bir güruhun bu ülkedeki varlığı hala sorgulanmıyor ve kayıtsız şartsız kabul ediliyorsa, kızılması gereken bu göçmen güruhu değil, bunların bu denli fütursuzca hareket etmesine imkan sağlayanlardır." ifadelerini kullandı.

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