Fatih Altaylı: Maşallah devlet neredeyse tüm kurumları ile TÜGVA'ya çalışmış

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Vakıf yük olmaz, yük alır" başlıklı yazısında, "Maşallah devlet neredeyse tüm kurumları ile TÜGVA’ya çalışmış. Şimdi bunlar bir bir ortaya çıkıyor. TÜGVA ve benzerlerini savununlar çıkıp “Ne var canım öğrencilere yurt yapıyoruz, imkan sağlıyoruz” demeye kalkışacaktır.

Bunun kabul edilir tarafı olamaz. Bu gibi vakıflar kamunun yükünü almak ve kamuya destek olmak için kurulur. Kamuya yük olmak ve kamudan destek almak için değil." ifadelerini kullandı.

Hazine ve yerel yönetimlerin kaynaklarını, devletin kontrolünde olmayan vakıflara aktaramayacağına işaret eden Altaylı, "Öğrencilere destek olunacaksa devlette bunu yapan kurumlar bellidir. Hiçbir şey bilmiyorlarsa, Kredi ve Yurtlar Kurumu diye bildiğimiz genel müdürlüğe aktarırlar. Öğrencilere, gençlere oradan destek olurlar." diye yazdı.

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