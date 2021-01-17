Fatih Altaylı: Konu muhaliflere saldırı diye görülüp üstünkörü kapatılır ise işler çok ama çok kötüye gider

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin olarak, "Gazeteciler, siyasetçiler dövülmeye, saldırıya uğramaya başladıysa bir ülkede, durum iyi değildir." görüşünü savundu.

Altaylı yazısında, "Daha kötüsü gelecek demektir. Göze sokulan failin de gerçek fail olmaması çok muhtemeldir. Ancak yine de saldırganların kimliği, niteliği çok önemlidir. Bulunup perde arkasındakiler ortaya çıkarılmaz ise, konu muhaliflere saldırı diye görülüp üstünkörü kapatılır ise işler çok ama çok kötüye gider. Bunun bir sonrası aydınların, bilim insanlarının gazetecilerin sokak ortasında vurulmasıdır." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Türkiye bunları yaşadı. Ders alıp almadığını hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.