Fatih Altaylı: Kıçından uyduranlara göre CHP'nin dünkü gizli Cumhurbaşkanı adayları iki kişiydi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hemen her gün CHP'ye yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulunduğuna işaret ederek, "Anladığım kadarı ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bu durumla kafa buluyor. Ve galiba İyi Parti Genel Başkanı Akşener de bu eğlenceye yandan isim üfürerek ve "Rabbi yesir"li gazlar vererek katılıyor.

Kıçından uyduranlara göre CHP’nin dünkü gizli Cumhurbaşkanı adayları iki kişiydi. Bundan biri sosyal medyanın popüler ekonomisti Prof. Özgür Demirtaş idi, diğeri ise uluslararası gururumuz Coca Cola’nın eski CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent. Yazanların rüyaları o kadar derin ve katmanlı ki, Inception filmi bile bunların yanında çocuk filmi gibi kalır." diye yazdı.

Özgür Demirtaş'ın saldırgan ithamlara sosyal medya hesabından yanıt verdiğini belirten Altaylı, "Ne Özgür Demirtaş’ın ne de Muhtar Kent’in Millet İttifakı adına Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları doğru. İkisi de büyük palavra. Bakalım yarın yazarlarımız hangi isimlerle uyanacaklar, rahmetli anneannemin tabiriyle “Yellenip yellenip ipe dizecekler”. Kokusu hemen çıkan palavraları bize yazı diye yutturacaklar. Hep birlikte izleyip güleceğiz." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...