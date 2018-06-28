Fatih Altaylı: Kemal Bey bilsin ki bazen koltuktan kalkmak ferahlık verir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerinin ardından oy bandını yüzde 22,64'e düşüren CHP'nin başına, partisinden daha fazla oy alan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin geçmesini isteyen tabanın sesini duymadığını belirtti.

Altaylı, "Kemal Bey bilsin ki bazen koltuktan kalkmak ferahlık verir. Kılıçadroğlu büyük bir iyi niyetle CHP’yi yenilemeye çalıştı. Farklı bir parti yapmak istedi. Muharrem İnce’yi aday göstermesi bile önemli bir işti. Ama bünye artık Kemal Bey’i istemiyor. İstenmiyorsunuz Kemal Bey, korkular sarıyor seçmeni" dedi.

"Koltuk sevdası, kişiliği bozan bir şey" diyen Altaylı, "Giderse daha mı iyi olacak, bilinmez. Yerine belki İnce gelecek. O daha iyisini yapabilecek mi, kimse emin olamaz. İnce hitabeti icraata çevirebilecek mi, kimse önceden kestiremez. Daha iyi ekipler çıkaracak mı aynı bünyeden, partiyi barışık olmadığı kesimlerle barıştırabilecek mi; bunu yaparken barışık olduğu kesimlerle küstürmemeyi becerecek mi, hepsi muamma.Ama bir şey kesin. Kemal Kılıçdaroğlu ile olmadı. Olmayacak!" diye yazdı.

Altaylı, "Kemal Bey istediği kadar “Başarılıyız” desin. Rakibin yüzde 40’ın altına inmezken yüzde 30’un üzerine asla çıkamamak başarı değildir. Bunu başarı olarak görenin asla iktidar olmayı istemediğini düşünür seçmen ve düşünüyor da zaten. Lütfen Kemal Bey... Sizin gibi beyefendi birini ailemin bir ferdi olarak görmeyi çok isterim. Ama artık CHP’nin genel başkanı olarak görmek istemiyorum. Ne ben, ne bir başkası." yorumunda bulundu.