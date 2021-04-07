Fatih Altaylı: Karnını doyuran bir iktidarın mağdur olmasını istemeyen seçmen, aç karnına mağduriyet yer mi emin değilim!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, emekli amirallerin Montrö'yle ilgili bildirinin ardından iktidar kanadında başlayan "darbe çağrısı" tartışmasına ilişkin olarak, "İktidar partisinin buradan çıkartmayı umduğu mağduriyet, seçmenin enflasyon, hızlı fiyat artışı, işsizlik, gelir adaletsizliğinden kaynaklanan mağduriyetlerinden fazla mı olacak yoksa az mı olacak zaman gösterecek. Karnını doyuran bir iktidarın mağdur olmasını istemeyen seçmen, aç karnına mağduriyet yer mi emin değilim! Seçmene mağduriyet dağıtıp şifa bulmak isteyen iktidar bu ilacın prospektüsünü iyi okumalıdır. Üzerinde 'Tok karnına alınır' diye yazar" dedi.

Altaylı, "Mağduriyet tok karnına alınır" başlıklı yazsında, "2007’de, dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın “Ben yazdım” dediği 27 Nisan e-muhtırası Cumhurbaşkanı seçimine gitmekte olan Türkiye’nin o dönem taze iktidarı AK Parti’ye çok yaramıştı hatırlayacaksınız. Erken seçimin yolunu açmış, erken seçim bir önceki seçimde parlamento dışı kalmış MHP’yi yeniden parlamentoya sokmuş, 367 dayatmasını antidemokratik bulduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli’nin desteği ile Abdullah Gül, belki de partisine rağmen yeniden adaylığını açıklamış ve TBMM’de Cumhurbaşkanı seçilmişti. E-muhtıra Türkiye’nin belki de kaderini değiştirmişti. Büyük ihtimalle AK Parti’ye uzun bir iktidarın yolunu açmıştı. 14 yıl ve bir sürü seçimden sonra yine bir bildiriyi konuşuyoruz. Bu kez genelkurmay başkanının değil, 104 emekli askerin bildirisini. İktidar bunu bir muhtıra olarak görüyor ya da en azından öyle görülmesini, öyle görünmesini istiyor. Görülür mü, görülmez mi bilmem. Ama görülmeme ihtimalinin görülme ihtimalinden fazla olduğunu tahmin edebilirim" yorumunu yaptı.

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