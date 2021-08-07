Fatih Altaylı: İktidar kafası, canla başla çalışanları yangın yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor, sanki oraların yanmasından mutlu olmuşlar gibi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesine görevli olmayanların alınmayacağına ilişkin olarak açıklamasını değerlendirdi.

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"Düne kadar 'Yangınları söndürmek belediyelerin işi' diyen iktidar kafası, şimdi de yangınlar sönsün diye canla başla çalışanları yangın yerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor" diyen Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

"Sanki milletin elele yangını söndürmesinden mutsuz olmuşlar gibi. Sanki 'Bırakın biz söndürmeyelim' der gibi. Sanki oraların yanmasından mutlu olmuşlar gibi. Sanki tüm komplo teorilerini haklı çıkarmak istermiş gibi. En iyi niyetli düşünce ile sanki sönmüş yangın alanlarında sadece iktidar mensupları kahramanlık pozu verebilsinler ister gibi.

Oysa yangın bölgelerinde hala çok büyük bir koordinasyon eksikliği var. Yardım götüren herkesin tek ortak söylemi bu. Hiçbir yerde gelen yardımların nasıl toplanacağı, nasıl dağıtılacağı, kime dağıtılacağı, nasıl depolanacağı, sorumluluğun kimde ya da kimlerde olacağı gibi bir hazırlık yok. İyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışan gönüllüler var ama koordinasyon yapacak ne kapasiteleri var ne de yetkileri. Tam bir kim kime dum duma durumu. İş yangın bölgelerindeki belediyelere düşüyor. En hızlı biçimde örgütlenmeleri lazım."