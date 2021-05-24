Fatih Altaylı: Halk, siyasetçilerin 'yalanlayan' açıklamalarını değil, mafyanın 'suçlamalarını' daha inandırıcı buluyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin olarak, "Bir mafya abisi çıkmış haftalardır yayın yolu ile memlekete hiza veriyor. Haftalardır gündemi belirliyor, ekranlardan Türk siyasetine ayar veriyor. Akılalmaz iddialar ortaya atıyor. Siyasetin en önemli figürlerini suçluyor, vukuunun değil, şüyuunun bile bir ülkeyi darmadağın edeceği suçlamalar bunlar. Vahim. Daha vahimi halkın önemli bir bölümü bunların gerçek olabileceğini düşünüyor. Siyasetçilerin 'yalanlayan' açıklamalarını değil, mafyanın 'suçlamalarını' daha inandırıcı buluyor. 'Cami hocasının dediğine mi inanacaksın, bu işler pis iş, pis işleri kim bilir, pislikler bilir" diyerek kendisini pislik olarak tanımlayan kişi, siyasetçiden daha fazla güven veriyor" dedi.

Altaylı, "Olacak iş mi! Oluyor. Sağda, solda, yolda, büfede, manavda, kasapta 'Helal olsun adama' dediklerini duyuyorum. Canım acıyor. Koskoca bir ülkenin düştüğü durum bu. Sanki bir temiz eller operasyonu yürütülüyor ve operasyonun başında bir mafya abisi var. Kendi tabiri ile 'dönüş bileti' yanan Peker, kendisine 'yeni bir dönüş bileti' ayarlamaya çalışıyor, millet bu bilet pazarlığını izleyip, yeni bir kahraman ortaya çıktı zannediyor.(Siz bir de yeni dönüş biletinden de umudu kestiği anı tasavvur edin.)" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Bugün suçladıkları ile 30 yıldır kol kola olduğunu, bugün derin dediklerinin 30 yıldır kullandığı bir 'eleman' olduğunu kimse hatırlamıyor ve hatırlamak istemiyor. Siyasi cinayetlerin, faili meçhullerin parçası olduğu yolundaki itirafları, 'zaman aşımına sığınarak' kendisini ele veriyor olması bile, izleyicilerinde negatif bir etki uyandırmıyor.

Süper lüks bir hayat süren, özel uçaklarla gezen bir Robin Hood imajına inanmayı tercih ediyor herkes. Ben de 30 yıldır mücadele ettiğim ve muhtemelen etmeye devam edeceğim Sedat Peker’i ilgi ile izliyorum. Ve ne yalan söyleyeyim, bana bile biraz sempatik gelmeye başladığını utanarak itiraf ediyorum kendime. Gerçekten çok ama çok üzülüyorum. Bu ülkenin bu hale düşürülmesinden, çocuklarımızın bu hale düşürülmüş bir ülkede yaşayacak zorunda kalmasından çok dertliyim."

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Peker, 6. videosunda, "Çakma gazetecileri unuttuğumu sanmasınlar. Bunlar diyorlar ki 'Suç örgütünün liderine inanılır mı?' Cami hocasının dediğine mi inanacaksın, bu işler pis iş, pis işleri kim bilir, pislikler (Süleyman Soylu'nun kendisine pislik demesine atfen) bilir... Dünyadaki en büyük skandallar cami hocalarının ya da bir kilise papazının anlattıklarından mı ortaya çıktı? Benim söylediklerimi etkisiz hale getirmek için üretebildikleri en büyük hikaye bu..." ifadelerini kullanmıştı.